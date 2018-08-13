Ход благоустройства Ходынского парка в Москве

В Москве завершается благоустройство парка на Ходынском поле — скоро москвичи и гости столицы получат в свое распоряжение новое место для отдыха. В парке есть искусственные холмы со смотровыми площадками, детские площадки, батутный центр. Все желающие смогут покататься там на скейтах, роликовых коньках и велосипедах, поиграть в теннис или баскетбол.

Часть территории отдадут под занятия силовыми видами спорта — там устанавливают специальное атлетическое оборудование. Для пожилых людей тоже предусмотрен тренажерный комплекс.

Особое внимание уделяют озеленению. В парке более 10 тысяч квадратных метров цветников, свыше 130 тысяч квадратных метров газонов. Также есть пруд с островом и набережная.

В парке обустроили искусственные холмы со смотровыми площадками, в местах с большим перепадом высот предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения. Для любителей домашних животных организована площадка для выгула собак площадью более 600 квадратных метров.

В парке построили три детские площадки для ребят разных возрастов. Почти готов к открытию батутный центр и два спортивных павильона, один из них детский.

На входе в парк располагается сухой фонтан:

Проект парка выглядит следующим образом: