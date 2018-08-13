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Фотофакты

Ход благоустройства Ходынского парка в Москве

  •  © mos.ru

В Москве завершается благоустройство парка на Ходынском поле — скоро москвичи и гости столицы получат в свое распоряжение новое место для отдыха. В парке есть искусственные холмы со смотровыми площадками, детские площадки, батутный центр. Все желающие смогут покататься там на скейтах, роликовых коньках и велосипедах, поиграть в теннис или баскетбол.

Часть территории отдадут под занятия силовыми видами спорта — там устанавливают специальное атлетическое оборудование. Для пожилых людей тоже предусмотрен тренажерный комплекс.

Особое внимание уделяют озеленению. В парке более 10 тысяч квадратных метров цветников, свыше 130 тысяч квадратных метров газонов. Также есть пруд с островом и набережная.

  •  © mos.ru

В парке обустроили искусственные холмы со смотровыми площадками, в местах с большим перепадом высот предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения. Для любителей домашних животных организована площадка для выгула собак площадью более 600 квадратных метров.

В парке построили три детские площадки для ребят разных возрастов. Почти готов к открытию батутный центр и два спортивных павильона, один из них детский.

  •  © mos.ru
  •  © mos.ru
  •  © mos.ru
  •  © mos.ru
  •  © mos.ru
  •  © mos.ru
  •  © mos.ru

На входе в парк располагается сухой фонтан:

  •  © riamo.ru
  •  © rimfo.ru
  •  © vao-moscow.ru

Проект парка выглядит следующим образом:

  • Роллердром и яблоневая аллея: каким станет парк на Ходынском поле
  • Роллердром и яблоневая аллея: каким станет парк на Ходынском поле
  •  © mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
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Парки, парки Москвы, Москва, Ходынский парк
  • Нет аватара Тимофей Феклов
    13.08.1814:54:41

    Москва реально красивее становится!

    #1059817
  • exhausted1987 exhausted1987
    13.08.1815:07:10

    Это же то самое бывшее Ходынское поле, где раньше Парад репетировали военные?

    Здорово!

    #1059819
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