Группа «ЭНЕРГОПРОМ» запустила новое оборудование на Новочеркасском электродном заводе

Новочеркасский электродный завод (входит в Группу «ЭНЕРГОПРОМ») ввел в работу новую линию пекопропитки для расширения производственных мощностей предприятия по выпуску графитированных электродов диаметром от 250 мм до 710 мм для выплавки стали в электродуговых печах. Стоимость проекта составила 172 млн рублей.

Запуск новой линии является важным этапом реализации масштабной инвестиционной программы Группы «ЭНЕРГОПРОМ», направленной на повышение сырьевой безопасности отечественной металлургии и развитие процессов импортозамещения в отрасли.

Общий объем инвестиций компании в расширение производственных мощностей по выпуску графитированных электродов составляет около 10 млрд рублей, половина из них приходится на Новочеркасский электродный завод.

Выполнение масштабной инвестпрограммы Группы «ЭНЕРГОПРОМ» позволит нарастить производство графитированных электродов больших диаметров почти в два раза.

Уже сегодня на Новочеркасском электродном заводе приступили к реализации других инвестиционных проектов. Это строительство кольцевой печи обжига (реализует немецкая фирма Riedhammer), которая по техническим показателям будет вдвое превосходить действующие печи обжига и обеспечит премиальное качество продукции. Второй проект — это новейший роботизированный центр механической обработки ниппелей для графитированных электродов, который обеспечит геометрическую точность готового продукта на принципиально более высоком уровне.