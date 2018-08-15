На Ямале прошли успешные испытания 1-го серийного российского локомотива, работающего на СПГ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прошли испытания 1го серийного российского локомотива ГТ1h-002, работающего на сжиженном природном газе (СПГ). Газотурбовоз ГТ1h-002 совершил 2 экспериментальные поездки в составе грузового поезда повышенной массы и длинны на участке Сургут — Лимбей — Коротчаево протяженностью 636 км. Цель эксперимента — подтверждение правильности расчетов месторасположения точек заправки и экипировки газомоторных локомотивов на севере Уральского региона и определение нормы массы грузовых поездов для газотурбовозов на этом участке.

Первая экспериментальная поездка по участку Сургут — Лимбей — Коротчаево была произведена 21-25 июля 2018 г. По итогам поездки была установлена возможность вождения такими локомотивами поездов массой до 7 тыс т без дозаправки. Вторая экспериментальная поездка по участку Лимбей — Сургут была произведена 29-30 июля 2018 г. В этом случае протяженность участка была короче (532 км против 636 км), а масса грузового состава была увеличена и превысила 9 тыс т. Установлено, что эксплуатация локомотивов с поездом такой массы также возможна на этом участке без дозаправки.

Топлива на обе поездки хватило с запасом, что подтверждает правильность предварительных расчетов по точкам размещения пунктов заправки локомотивов СПГ. Предполагается, что они будут размещены на ст Войновка, Тобольск и Сургут. В настоящее время единственный комплекс по заправке локомотивов СПГ функционирует в депо Егоршино в Свердловской области.

Газотурбовоз ГТ1h-002 — локомотив, который использует газомоторное топливо вместо дизельного. Главное преимущество таких локомотивов — возможность развивать высокую мощность при сравнительно небольших размерах. При полной проектной нагрузке ГТ1h развивает скорость до 100 км/ч.

Газотурбовоз включен в локомотивный парк Свердловской железной дороги и водит поезда на участке Егоршино — Алапаевск — Серов-Сортировочный. Локомотив также участвует в испытаниях, целью которых является выполнение соглашений в области использования природного газа в качестве моторного топлива между РЖД, Газпромом, группой Синара и Трансмашхолдингом.

РЖД начала реализацию проекта по разработке и изготовлению локомотива, работающего на СПГ в 2005 г в рамках стратегии повышения энергоэффективности перевозочной деятельности. Для РЖД российские машиностроители изготовили 2 магистральных газотурбовоза и 1 маневровый газотепловоз, работающие на СПГ. Магистральный газотурбовоз ГТ1h был разработан Синарой, а маневровый газотепловоз ТЭМ19 создан Трансмашхолдингом.

К 2023 г РЖД планирует увеличить парк локомотивов, работающих на СПГ, с 3 до 22 ед. Для их использования предполагается создание газозаправочной и экипировочной инфраструктуры на железнодорожных станциях Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В перспективе газотурбовозы будут перевозить грузы по Северному широтному ходу (СШХ). Это даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямала.