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Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию свинокомплексы в Черноземье

  •  © agroinvestor.ru

Группа «Черкизово» приступила к заселению седьмой площадки доращивания-откорма в Тербунском районе Липецкой области.

Стоимость новой площадки составила 500 млн руб. Ее полное заселение стало завершающим этапом строительства свинокомплекса в Тербунском районе. Всего в состав нового свиноводческого кластера Группы «Черкизово» входит семь комбинированных площадок доращивания-откорма и репродуктор.

Новая площадка рассчитана на единовременное содержание 40 тыс. голов в год, что обеспечит около 5,1 тыс. т свинины в живом весе в год.

Помимо этого, началось заселение первой из двух площадок доращивания-откорма в Нижнедевицком районе Воронежской области, а затем компания приступит к заселению пятой площадки в Семилукском районе. Таким образом, в Воронежской области появится такой же свиноводческий кластер из семи площадок, как и в Липецкой области.

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http://www.agroinvestor.ru/companies/article/30240-cherkizovo-vvela-v-ekspluatatsiyu-svinokompleksy/

сельское хозяйство, свинокомплексы, Липецкая область, Воронежская область
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