Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию свинокомплексы в Черноземье

Группа «Черкизово» приступила к заселению седьмой площадки доращивания-откорма в Тербунском районе Липецкой области.

Стоимость новой площадки составила 500 млн руб. Ее полное заселение стало завершающим этапом строительства свинокомплекса в Тербунском районе. Всего в состав нового свиноводческого кластера Группы «Черкизово» входит семь комбинированных площадок доращивания-откорма и репродуктор.

Новая площадка рассчитана на единовременное содержание 40 тыс. голов в год, что обеспечит около 5,1 тыс. т свинины в живом весе в год.

Помимо этого, началось заселение первой из двух площадок доращивания-откорма в Нижнедевицком районе Воронежской области, а затем компания приступит к заселению пятой площадки в Семилукском районе. Таким образом, в Воронежской области появится такой же свиноводческий кластер из семи площадок, как и в Липецкой области.