«Воркутауголь» начала выпуск низкозольного концентрата

Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) «Печорская» АО «Воркутауголь» успешно завершила эксперимент по повышению качества готовой продукции, угольного концентрата, и уже начала отгрузки в адрес Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК). Потенциальный экономический эффект от реализации проекта составит около 1 млрд рублей в год.

Проект по снижению зольности угольного концентрата специалисты фабрики начали в апреле. Перед ними стояла задача уменьшить содержание компонентов, негативно влияющих на качество угля, — фосфора и серы. Положительных результатов удалось достичь благодаря частичному обновлению оборудования и совершенствованию методики обогащения.

Испытания проводили с двумя марками угля — 2Ж и ГЖО. В результате зольность концентрата обеих удалось снизить до 8%. Стоит отметить: чем ниже содержание серы и фосфора в угольном концентрате, тем меньшее его количество можно извлечь из одинакового объема горной массы. Однако более качественный продукт способен полностью компенсировать эти потери.

«Теперь продукция „Воркутауголь“ сможет заместить собой от 10 до 20% концентратов, которые ранее Череповецкий металлургический комбинат вынужден был закупать у других компаний. К примеру, потребление угольного концентрата марки ГЖО выросло почти втрое и теперь достигает 60 тыс. тонн в месяц. Объемы отгрузки 2Ж остались на прежнем уровне, но выросло качество», — отмечает директор ЦОФ «Печорская» Ирина Суворова.

Снижение зольности также положительно отражается на качестве получаемого из угля кокса, поэтому для выплавки чугуна его требуется меньше. Угольный концентрат с низким содержанием вредных примесей одновременно повышает прочностные характеристики стали и снижает себестоимость ее выпуска.