Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел и одобрил работу по реализации проекта «Сила Сибири» и созданию газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Отмечено, что реализация масштабных инвестиционных проектов «Газпрома» в восточных регионах России имеет принципиальное значение для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития страны. Освоение запасов газа, создание газотранспортных и перерабатывающих мощностей нацелено на обеспечение надежного долгосрочного газоснабжения российских потребителей и укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках организации «восточного» маршрута поставок российского газа в Китай компания формирует новые крупные центры газодобычи. Интенсивно ведется обустройство базового для Якутского центра Чаяндинского месторождения. К настоящему времени завершено бурение 113 эксплуатационных скважин, осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 50%.

Газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод «Сила Сибири». Это ключевое связующее звено между ресурсной базой и потребителями.

На сегодняшний день построено 1954 км или 90,5% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области.

В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. Таким образом, на 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы.

Продолжается строительство двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через р. Амур. В июле 2018 года завершено протаскивание труб по первому тоннелю. С конца 2017 года ведется сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская», которая будет обеспечивать требуемое давление при поставках газа в КНР.

Перед этим из газа, поступающего по «Силе Сибири», будут выделяться ценные для газохимической и других отраслей компоненты. Для этого «Газпром» создает Амурский газоперерабатывающий завод — крупнейший в России и второй по мощности в мире. Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов, в том числе крупногабаритных. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода — создание производственных объектов для переработки газа.

Работа «Газпрома» по обустройству Чаяндинского месторождения и строительству «Силы Сибири» выстроена с учетом точного соблюдения срока начала поставок российского газа в Китай — 20 декабря 2019 года.

Правлению поручено продолжить работу по реализации проекта «Сила Сибири» и созданию газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке.