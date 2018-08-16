В Екатеринбурге открыли новый детский сад

Новый детский сад стал очередным подарком к 295-летию Екатеринбурга для жителей Чкаловского района. Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест.

Этот объект появился в зоне активной жилой застройки, которая ведется в квартале улиц 2-Новосибирской, Зенитчиков и Палисадной.

Продумывая элементы развития этого микрорайона, городские власти заранее позаботились о том, чтобы вместе с жилыми домами здесь появились и социальные объекты, в том числе и новый детский сад. По заказу муниципалитета компания-застройщик возвела по соседству с новыми жилыми высотками на улице Палисадной и здание современного дошкольного образовательного учреждения № 148. По завершению строительства этот объект был выкуплен муниципалитетом, оснащен всем необходимым оборудованием, мебелью, полностью укомплектован педагогическим и хозяйственным персоналом и в начале сентября 2018 года он примет дошколят Чкаловского района в возрасте от 3 до 7 лет.

Совсем скоро в Чкаловском районе уральской столицы будет сдан в эксплуатацию еще один новый детский сад на 150 мест. Также до конца года новое дошкольное общеобразовательное учреждение должно открыться в микрорайоне Академическом.