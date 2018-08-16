В Зеленограде началось строительство завода по производству медицинского оборудования



проект здания завода компании «Элта»

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16 августа началось строительство завода по производству высокотехнологичного медицинского оборудования, в частности — глюкометров. Это первое предприятие за последние несколько лет, которое начало строительство на территории Особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Зеленограде.

Основной продукцией завода российской компании «ЭЛТА» станут глюкометры, которые смогут передавать показания на мобильное приложение пользователя либо напрямую лечащему врачу.

— По такой же технологии мы планируем выпускать датчики для снятия кардиограммы, которая также будет уходить на сервер врачу, так как без врача ее расшифровать невозможно, — рассказал генеральный директор компании-резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Юрий Глухов.

Завод пока что находится на стадии фундамента, однако планируется, что здание достроят уже в 2020 году. В пятиэтажном здании разместятся как производственные помещения, так и лаборатории.

Помимо оборудования, на заводе будут выпускать отечественный более мощный аналог аспирина. Препарат уже прошел доклинические испытания и хорошо себя зарекомендовал.

Размещение на территории особой экономической зоны, по словам Глухова, дает ощутимые налоговые преференции.

— В течение 10 лет после того, как мы достроимся, налог на прибыль будет составлять 0 процентов. Кроме того, можно будет выкупить землю за 1 процент от кадастровой стоимости. Отмечу также, что для таких площадок важна энергетика. Нам предоставляют бесплатное электричество, воду, тепло. Все рядом, коммуникации вести не надо, — пояснил Юрий Глухов.