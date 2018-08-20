Российские нефтепроводчики запускают новый завод высоковольтных электродвигателей

Представители государственного нефтепроводного оператора АК «Транснефть» сообщают о завершении строительства, оснащения и наладки производственных линий нового предприятия — завода «Русские электрические двигатели» в Челябинске.

За 2 года с нуля возведены современный производственный комплекс с площадью цехов почти 25000 квадратных метров и административно-бытовой комплекс (3200 кв.м). После строительства выполнено оснащение производства: смонтировано 214 единиц основного оборудования производственных линий. Это 85 видов станков различного назначения. Для каждой единицы оборудования были подготовлены трассы прокладки инженерных сетей, после чего проведено подключение, настройка, индивидуальные испытания с положительным результатом и пуско-наладочные работы.

Как сообщает пресс-служба АК «Транснефть», были проведены пуско-наладочные работы оборудования линии вакуумно-нагнетальной пропитки. Оборудование служит для повышения механической и электрической прочности, влагостойкости, теплопроводности, нагревостойкости изоляции обмотки статора и катушки будущего электродвигателя путем пропитки специальными составами. После монтажа емкостей — автоклавов, были смонтированы и подключены инженерные сети, проведены пуско-наладочные работы — откорректированы все автоматические процессы и режимы нового высокотехнологичного оборудования.

На новом заводе реализован полный цикл производства электродвигателей в России: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний продукции. Расчетный плановый объем выпуска высоковольтных электродвигателей для насосных магистральных и подпорных агрегатов на заводе составит до 300 штук в год.