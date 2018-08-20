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Транспорт и логистика

Концерн «Калашников» представил электромотоцикл UM-1 для гражданского рынка

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На международном форуме «Армия-2018» Концерн «Калашников» впервые показал электромотоцикл UM-1 (Urban Moto) для гражданского рынка. Мотоцикл является отечественной разработкой и отличается простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума и минимальными требованиями в обслуживании.

При зарядке UM-1 потребляет 15 кВт/час электроэнергии. Электробайк развивает скорость до 100 км/ч с запасом хода до 150 км. Масса 165-245 кг. Мотоцикл использует аккумуляторы LiFePO4 и LiPO.

Технические характеристики UM-1:

  • Тип двигателя — Бесщеточный двигатель постоянного тока
  • Мощность — 15 кВт
  • Максимальная скорость — 100 км/ч
  • Запас хода — 150 км
  • Масса - 165 — 245 кг
  • Тип АКБ - LiFePO4, LiPO
  • Тип привода — Цепной
  • Ход подвески спереди/сзади — 200/200

Ранее «Калашников» выпустил специальную партию электромотоциклов по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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https://kalashnikov.media/articles/technology/kontsern-kalashnikov-predstavil-elektromototsikl-um-1-dlya-grazhdanskogo-rynka

Калашников, Концерн Калашников, ИЖ, мотоциклы, электромотоциклы
  • Нет аватара andr.luts2018
    20.08.1821:09:56

    не плохо.зачетный пепелац

    Отредактировано: andr.luts2018~21:11 20.08.18
    #1062120
  • Vovantro Vovantro
    20.08.1823:09:27

    Всего сотка скорости? Что-то маловато для мотика.    

    #1062160
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