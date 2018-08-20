Концерн «Калашников» представил электромотоцикл UM-1 для гражданского рынка

На международном форуме «Армия-2018» Концерн «Калашников» впервые показал электромотоцикл UM-1 (Urban Moto) для гражданского рынка. Мотоцикл является отечественной разработкой и отличается простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума и минимальными требованиями в обслуживании.

При зарядке UM-1 потребляет 15 кВт/час электроэнергии. Электробайк развивает скорость до 100 км/ч с запасом хода до 150 км. Масса 165-245 кг. Мотоцикл использует аккумуляторы LiFePO4 и LiPO.

Технические характеристики UM-1:

Тип двигателя — Бесщеточный двигатель постоянного тока

Мощность — 15 кВт

Максимальная скорость — 100 км/ч

Запас хода — 150 км

Масса - 165 — 245 кг

Тип АКБ - LiFePO4, LiPO

Тип привода — Цепной

Ход подвески спереди/сзади — 200/200

Ранее «Калашников» выпустил специальную партию электромотоциклов по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.