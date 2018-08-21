АО «СНИИП» получило лицензию изготовителя для АЭС «Аккую»

АО «СНИИП» (входит в Машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) получило лицензию от Турецкого Агентства по атомной энергии (ТАЕК) на право поставки и изготовления оборудования системы контроля и управления реакторной установкой (СКУ РУ) для строительства АЭС «Аккую» согласно которому институт приборостроения поставит оборудование защиты реактора для 1-4 энергоблоков станции.

СНИИП поставит на первую атомную станцию в Турции систему контроля, управления и диагностики реакторной установкой, систему управления и защиты РУ, систему пусконаладочных измерений и ряд другого оборудования. Комиссия аудиторов ТАЕК и специалистов Турецкого института стандартов дали экспертную оценку основным и поддерживающим процессам системы менеджмента качества института. В их числе процессы, связанные с проектированием и разработкой оборудования, выполнением производственных операций, координации и управления проектами, включая планирование, управление рисками и несоответствиями.

«В процессе проведения аудита коллектив СНИИП показал способность организованно и четко решать нестандартные задачи, связанные со спецификой турецкого законодательства в сфере надзора за атомной энергией, — прокомментировал Василий Тарабакин, руководитель проектов отдела координации и управления проектами СНИИП.

Полученный документ позволяет приступить к следующей стадии: разработке проектов планов качества и получению разрешения на запуск в производство оборудования для АЭС «Аккую».