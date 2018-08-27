Церемония ввода в состав ВВС Сербии первых истребителей МиГ-29, полученных из России

В Сербии 22 августа 2018 года состоялась церемония ввода в состав Военно-воздушных сил первых двух истребителей МиГ-29, которые были переданы республике Россией в рамках военно-технической помощи. Мероприятие прошло при участии президента Сербии Александра Вучича. Как сообщил лидер Сербии, выступая на церемонии, в настоящее время завершаются работы по ремонту и модернизации ещё шести МиГ-29, которые совместно осуществляют сербские и российские специалисты. По словам Вучича, все истребители будут введены в строй к параду в Белграде в ноябре 2018 года. Александр Вучич на презентации двух модернизированных МиГ-29 из России предложил назвать эти и еще 6 аналогичных машин именами летчиков-героев, погибших в противостоянии агрессии НАТО на Союзную Республику Югославию в 1999 году."Мое предложение, я надеюсь, что Вооруженные силы Сербии его поддержат, чтобы эти самолеты получили названия по именам героев из периода натовской агрессии: Величкович, Джурич, Радосавлевич, Павлович…Все они отдали тогда свои жизни", — отметил сербский президент.





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Любиша Величкович. Генерал-полковник Вооруженных сил СРЮ, помощник начальника штаба военной авиации и противовоздушной обороны. Погиб 1 июня 1999 года в тот момент, когда лично проверял боеготовность вверенных ему подразделений на первой линии обороны.Живота Джурич. Подполковник, командир 241 истребительно-бомбардировочной эскадрильи. Погиб 25 марта 1999 года. Был сбит над территорией, контролируемой Освободительной армией Косово. Не пожелал сдаваться в плен и вместе с самолетом обрушился на неприятеля.





© dambiev.livejournal.com

Живота Джурич. Подполковник, командир 241 истребительно-бомбардировочной эскадрильи. Погиб 25 марта 1999 года. Был сбит над территорией, контролируемой Освободительной армией Косово. Не пожелал сдаваться в плен и вместе с самолетом обрушился на неприятеля.





© dambiev.livejournal.com

Зоран Радосавлевич. Майор. Погиб 26 марта 1999 года. Его тело и остатки самолета были найдены в районе боснийского города Биелина. Накануне перед вылетом мать летчика умоляла его не совершать полет. «Мама, я должен, — вспоминает слова сына мать. — Что станет с человеком, если потеряет свое Отечество? Мы — пилоты должны принять первый удар на себя и так спасти хотя бы одного ребенка в нашей стране».





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Миленко Павлович. Полковник. Командир 204 истребительного полка. Погиб 4 мая в бою с авиацией НАТО.

В декабре 2016 года было достигнутот соглашение о том, что сербские вооруженные силы в 2017 году получат шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, а также иное военное имущество. Наиболее важной частью подписанного пакета контрактов являются шесть истребителей МиГ-29 из наличия ВКС России, ранее эксплуатировавшихся на авиабазе Миллерово (31-й истребительный авиационный полк). Самолеты являются даром Министерства обороны России сербским вооруженным силам. Все четыре одноместных самолета и две «спарки» находились в летном состоянии, но изначально планировалось, что Сербия оплатит российским авиаремонтным заводам все расходы, связанные с доведением их до экспортного облика, продлением ресурса, ремонта и модернизации всех шести самолетов, а также четырех оставшихся у сербов МиГ-29. В пакет также входит поставка большого количества запасных частей, дополнительного оборудования и вооружения, достаточных для эксплуатации самолетов на протяжении трех-пяти лет. Это представляет собой резкий контраст по сравнению с текущей практикой министерства обороны Сербии приобретать комплектующие для эксплуатации «здесь и сейчас». Однако уже в 2017 году планы изменились, и модернизация этих самолетов будет проводиться в Сербии на авиаремонтном заводе «Мома Станойлович» в Батайнице, но при техническом содействии российских специалистов. В конечном счете, Сербия после долго перерыва будет иметь в своем составе семь исправных одноместных истребителей МиГ-29 и три «спарки» МиГ-29УБ, что позволит проводить нормальный процесс боевой подготовки, который сейчас практически невозможен из-за того, что в составе ВВС и ПВО имеется только два исправных МиГ-29Б, один МиГ-29УБ и один МиГ-21УМ, которые в основном используются для патрулирования.