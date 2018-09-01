ЭкоНива в первом полугодии увеличила производство молока на 68%, до 225 тыс. тонн

На конец июня поголовье КРС агрохолдинга достигло 110 тыс., в том числе молочного стада — 51,75 тыс. голов (на конец прошлого года — 97,52 тыс. и 45,1 тыс. соответственно). Суточный объем производства молока вырос на 25%, до 1,365 тыс. тонн с 1,09 тыс. тонн на конец года.

За год количество рабочих выросло с 7753 до 8968.

К концу 2018 года компания планирует увеличить поголовье молочного стада до 70 тыс. голов и, как следствие, производство сырого молока — до 500-520 тыс. тонн (в 2017 — 300 тыс. тонн)

К концу 2019 года молочное стадо вырастет до 100-120 тыс. голов, производство молока — до 900 тыс. — 1.1 млн тонн, прогнозирует Ekosem-Agrar. В настоящее время компания ведет строительство 14 новых молочных ферм, которое будет полностью завершено в начале 2020 года.

«Хотим до 2023−2024 года — если поддержка будет такая же, как сейчас, — производить 5 тыс. т в сутки, и все это перерабатывать», — заявил Дюрр в июне .

Стоимость активов Ekosem-Agrar на конец первого полугодия составляет 1,1 млрд евро (942,7 млн евро на конец года, нужно еще учитывать ослабление рубля). Земельный банк насчитывает 386 тыс. га сельхозземель. К концу года его планируется увеличить до 400 тыс. га. К концу 2019 — 500-550 тыс. га.

В конце июля Ekosem-Agrar объявила, что рассматривает IPO как один из возможных вариантов привлечения финансирования. Компания была преобразована в акционерное общество (теперь она называется Ekosem-Agrar AG, а не Ekosem-Agrar GmbH), чтобы увеличить гибкость для привлечения финансирования. Менеджмент начал подготовку к первичному размещению.

Отчет за 1 полугодие на английском