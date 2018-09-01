В Невском районе Санкт-Петербурга открылась школа с углубленным изучением иностранных языков

Школа № 691 рассчитана на 750 школьников. Школу назвали «Невской».

Ее ученики будут углубленно заниматься английским, французским, немецким, испанским, китайским и хорватским языками. У школы уже имеются культурно-образовательные проекты с Францией и Хорватией.

В школе будут учиться также и дети с ограниченными возможностями. Для них созданы все условия.

В школе имеется 2 бассейна (большой 25 метров на 5 дорожек) и малый (для обучения плаванию); 2 спортивных зала, актовый зал (на 495 мест), столовая (на 420 посадочных мест), библиотека с помещениями мультимедиацентра и конференц-зала, кабинет астрономии.

Кабинеты иностранных языков оборудованы 2 цифровыми и 2 мультимедийными лингафонными отделениями.

Корпус начальной школы оборудован отдельным гардеробом, спальнями для 1-х классов, кабинеты предусматривают наличие игровых комнат и комнат для групп продленного дня, занятий ИЗО и технологией

Кроме того, у школы есть пришкольный стадион, отдельные баскетбольная и волейбольная игровые площадки, беговые дорожки.