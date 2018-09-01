В Иркутске открыли школу, оформленную в космическом стиле

В День знаний в поселке Молодежный Иркутской области открылась новая школа на 1275 мест, учебные корпуса и классы которой оформлены в космическом стиле. Школа была построена меньше чем за год, а стоимость ее строительства составила более 1 млрд рублей, рассказали ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Школа, рассчитанная на 1275 учеников, была построена в рекордные сроки — менее чем за год. Ее фасад украшает портрет Юрия Гагарина и изображение ракеты-носителя „Ангара“, над входом установлен макет первого искусственного спутника Земли. Идея сделать школу в космическом стиле принадлежит застройщику, так что каждый из восьми корпусов школы по задумке соответствует одной из планет Солнечной системы, а внутри есть зал для планетария. <…> Общий объем средств, направленных на строительство и оснащение новой школы, составляет более 1 млрд рублей», — сказали в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, в школе планируют в ближайшее время открыть музей космоса, под который уже есть помещение. Кроме того, сейчас обсуждается идея о том, чтобы присвоить школе имя одного из российских космонавтов, родом из Иркутска. «Мы рассматриваем идею о присвоении школе имени одного из космонавтов, рожденных в Иркутске. Будет проводиться конкурс и сбор мнений, поэтому, возможно, школа будет носить чье-то имя», — добавили в пресс-службе.

Всего в Иркутской области работает 873 школы, каждая из которых прошла проверку и была принята к новому учебному году. Численность обучающихся в этом учебном году составит 321 616 человек, что на 8,7 тыс. больше, чем в 2017 году.