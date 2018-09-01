В Краснодаре 1 сентября открыли две новых школы

В столице Кубани 1 сентября открыли две новые школы. Учебное заведение на 1800 мест появилось в хуторе Ленина. Площадь нового здания — 24 тысячи квадратных метров. Она состоит из пяти корпусов, в которых находятся блоки начальной, основной и старшей школы, административный блок, спортивное ядро, библиотека с читальным залом, актовый зал, медицинский блок, кабинеты по различным предметам, лингафонный класс для иностранных языков и столовая.

В этот же день в Краснодаре открылась еще одна новая школа в микрорайоне «Губернском» — на 1550 мест в одну смену.