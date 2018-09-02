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Детские сады и школы

В Воронежской области открылась новая школа на 720 мест

  •  © govvrn.ru

В сентябре 2017 года начались строительные работы. Новую школу в городе Калач построили на месте старой, которую снесли. В школе спортивный и актовый залы, пищеблок, блочно-модульная котельная, установили трансформаторную подстанцию. У здания школы появились площадки для гимнастики, волейбола, учебный городок по тактической подготовке и ГО и другие учебные зоны.

У калачеевских школьников появилась интерактивная доска с расписанием звонков и занятий, с информацией о каникулах и новостями школы. В учебном заведении 3D-принтер и кабинет робототехники, в котором будут заниматься ученики младших и старших классов. Кабинеты труда оснащены новыми современными станками для работы. Современное оборудование установили в кабинете физики. Вместо обычных звонков оповещать о перемене и начале занятий учеников будут десятью разными мелодиями.

Общая стоимость строительства составила 403 миллиона рублей.

  •  © govvrn.ru

  •  © govvrn.ru
  •  © govvrn.ru

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https://news.rambler.ru/education/40690876-v-voronezhskoy-oblasti-poyavilas-shkola-oborudovaniyu-kotoroy-pozaviduet-i-universitet/?updated

Воронежская область, новая школа
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