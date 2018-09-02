В Воронежской области открылась новая школа на 720 мест

В сентябре 2017 года начались строительные работы. Новую школу в городе Калач построили на месте старой, которую снесли. В школе спортивный и актовый залы, пищеблок, блочно-модульная котельная, установили трансформаторную подстанцию. У здания школы появились площадки для гимнастики, волейбола, учебный городок по тактической подготовке и ГО и другие учебные зоны.

У калачеевских школьников появилась интерактивная доска с расписанием звонков и занятий, с информацией о каникулах и новостями школы. В учебном заведении 3D-принтер и кабинет робототехники, в котором будут заниматься ученики младших и старших классов. Кабинеты труда оснащены новыми современными станками для работы. Современное оборудование установили в кабинете физики. Вместо обычных звонков оповещать о перемене и начале занятий учеников будут десятью разными мелодиями.

Общая стоимость строительства составила 403 миллиона рублей.