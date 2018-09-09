В Вологде открыли первый в России центр IT-творчества

На базе детско-юношеского центра Лидер в городе Вологде открыта новая площадка по развитию IT-творчества у детей и подростков. При помощи опытных инструкторов вологодские школьники будут изучать здесь основы программировании, интернет-технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности.

Благодаря работе детского центра ежегодно 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными общеобразовательными программами. Не менее 1500 детей будут принимать участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах. В новый центр уже сейчас зачислено около 200 детей.

IT-Cube положил начало федеральной сети IT-творчеств. Предполагается, что когда проект воплотят в других регионах, центры будут сотрудничать, а ученики соревноваться друг с другом.

Запуск стал возможен благодаря федеральному гранту от министерства образования.

Партнерами проекта выступили компании Samsung, Microsoft, 1С, Яндекс и Lego, пишут «Невские новости».