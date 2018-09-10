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Транспорт и логистика

Сюрприз от АвтоВАЗа: новая «Нива» взорвала автосалон

  •  © autorambler.ru

Российский автопроизводитель представил концепт брутального кроссовера, напоминающий старую добрую «Ниву».

"С 4×4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4", — заявил директор по дизайну бренда Стив Маттин. Действительно, смелости, энергии и даже дерзости концепту не занимать! Все, кто находился рядом во время премьеры, ахнули. Скептики промолчали и вида не подали, но и они явно не ожидали такого.

Lada 4×4 Vision — реинкарнация «Нивы», дающая мастер-класс мировым брендам на тему сохранения пресловутого «генетического кода», наследия предков и преемственности поколений. В нарочито сложной пластике кузовных панелей безошибочно читается легендарный отечественный внедорожник, причем трехдверный. По факту дверей пять, но дверные ручки задних замаскированы. X-образность — один из главных лейтмотивов дизайна. Боковые подштамповки на «Весте», ставшие предметов споров и дискуссий, вполне гармоничны в случае с 4×4 Vision.

Видео: autorambler.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1087366&player=new

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https://autorambler.ru/novosti/eta-niva-vzorvala-avtosalon-predstavlena-novaya-lada-4x4-29-08-2018.htm

АвтоВАЗ, Нива, автосалон
  • Нет аватара termometrix
    10.09.1823:47:06

    Красавца!   

    #1068563
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Zor
    11.09.1804:40:22

    Lada 4×4 Vision — реинкарнация «Нивы», дающая мастер-класс мировым брендам на тему сохранения пресловутого «генетического кода», наследия предков и преемственности поколений. В нарочито сложной пластике кузовных панелей безошибочно читается легендарный отечественный внедорожник, причем трехдверный.

    Вот, нифига не читается. Чем эта модель похожа на классическую «ниву» совершенно непонятно.

    #1068625
    • Нет аватара gik
      11.09.1809:08:48

      она похожа тем, что поворотник расположен над фарой.

      Меня дизайн новой «Нивы» — ужас, просто кошмар, трасформер.

      #1068666
  • S G S G
    11.09.1807:52:40

    Нет доверия автовазу после фокуса было/стало с иксреем. Они там еще даже с базой для нивы этой не определились. Французы топят за свою В0, понятно, им так легче.

    #1068648
  • Нет аватара malikszh
    11.09.1808:13:26

    теперь тоже взорвите Буханку УАЗ!

    #1068651
  • Анатолий Львов Анатолий Львов
    11.09.1808:19:04

    А кто подскажет — кто из уважаемых партнёров отжал у автоваза название «NIVA»? Шевроле?

    Отредактировано: Анатолий Львов~08:19 11.09.18
    #1068653
    • Нет аватара gik
      11.09.1809:14:02

      Да. Шевроле Нива — совместное предприятие GM-АвтоВАЗ

      #1068667
  • John Connor John Connor
    11.09.1809:23:09

    Мне лично не нравится. Не взорвал меня     как и все дастероподобные авто.

    #1068670
  • Нет аватара Rockets
    11.09.1809:25:25

    Lada 4×4 Vision — реинкарнация «Нивы»,

    База Рено Дастер, со всеми минусами паркетника И это концепт, шоу кар И не факт что он в таком виде дойдёт до серии.

    А кто подскажет

    СП GM-АвтоВАЗ

    Но у них вроде проблемы, в том числе и с новой Шеви нива. Разговоры идут о закрытии производства.

    И Есть большая вероятность что бренд Нива снова перейдёт к ВАЗу

    #1068671
  • Андрей Ганюшкин Андрей Ганюшкин
    11.09.1809:27:31

    Старая НИВА была проста в производстве, а значит имела конкурентные преимущества по цене. Новая НИВА все эти преимущества теряет, а следовательно, становится последней в очереди предпочтений покупателей, которые скорее выберут проверенные иномарки, чем «непонятночто» за те же деньги. Рассчитывать на патриотов тоже не приходится, так как эта категория наших сограждан скорее будет покупать новые УАЗики.

    #1068672
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