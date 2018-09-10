Сюрприз от АвтоВАЗа: новая «Нива» взорвала автосалон

Российский автопроизводитель представил концепт брутального кроссовера, напоминающий старую добрую «Ниву».

"С 4×4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4 ", — заявил директор по дизайну бренда Стив Маттин. Действительно, смелости, энергии и даже дерзости концепту не занимать! Все, кто находился рядом во время премьеры, ахнули. Скептики промолчали и вида не подали, но и они явно не ожидали такого.

Lada 4×4 Vision — реинкарнация «Нивы», дающая мастер-класс мировым брендам на тему сохранения пресловутого «генетического кода», наследия предков и преемственности поколений. В нарочито сложной пластике кузовных панелей безошибочно читается легендарный отечественный внедорожник, причем трехдверный. По факту дверей пять, но дверные ручки задних замаскированы. X-образность — один из главных лейтмотивов дизайна. Боковые подштамповки на «Весте», ставшие предметов споров и дискуссий, вполне гармоничны в случае с 4×4 Vision.

Видео: autorambler.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1087366&player=new

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