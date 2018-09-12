В Волгодонске Ростовской области открыли новый диализный центр

В новом диализном центре установлены 27 новейших аппаратов «искусственная почка». Комплекс соответствует стандартам медицинского учреждения данного профиля. Центр может принять до 160 пациентов из Волгодонска и близлежащих территорий региона. Компания «Фрезениус» инвестировала в этот проект более 150 млн рублей, из них 40 млн в оснащение диализного центра.

В донском регионе около тысячи пациентов страдающих хронической почечной недостаточностью лечатся программным гемодиализом в десяти диализных центрах, из которых шесть работают в рамках государственно-частного партнерства.

Отметим, до 2012 года в Ростовской области было недостаточно диализных мест для страдающих хронической почечной недостаточностью. Однако за следующие три года с помощью государственно-частного партнёрства удалось обеспечить процедурами заместительной почечной терапии всех нуждающихся пациентов.

В частности, для того, чтобы распространить данный вид медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства, компания «Фрезениус» открыла центры амбулаторного гемодиализа в Волгодонске, Таганроге, Шахтах и Ростове-на-Дону на территории Областной клинической больницы № 2.

Сейчас в Ростовской области функционируют четыре отделения диализа компании «Фрезениус», в которых получают специализированную помощь по полису ОМС, соответствующую европейским стандартам, около 500 пациентов — жителей донского региона, а также нуждающиеся в лечении граждане из других субъектов России.

Напомним, сейчас в Ростовской области 198 пациентов на один миллион населения обеспечены диализными местами. Согласно общероссийской статистике, в стране обеспеченность составляет чуть более 100 человек на миллион жителей РФ.