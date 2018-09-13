На форуме «Армия» продемонстрировали мобильную артиллерийскую установку САМУМ

«Подольский механический завод» привез на форум «Армия-2018» Сверхмобильную Артиллерийскую Многоцелевую Установку Модернизированную (САМУМ). Создатели машины считают, что именно за такими мобильными установками будущее артиллерии.

Представленный автомобиль оснащен зенитной установкой ЗУ-23/30М1-4. Она предназначена для защиты объектов от штурмовой авиации, вертолетов и БПЛА, действующими на малых и предельно малых высотах. Также ЗУ может поражать наземные цели с легкой броней в условиях ограниченной видимости. Аппаратура установки обеспечивает обстрел целей в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

Модуль установлен на бронированный вездеход с колесной формулой 4×4. Для разворота на 180 градусов ему достаточно площадки 11-метрового радиуса. Установкой может управлять даже один человек, пересаживаясь с места водителя на пассажирское сиденье, оснащенное экраном и системой дистанционного управления огнем.

«Я считаю, что это большой плюс. В армии повышается интерес к более удобным и безопасным методам ведения боя», — рассказал Mil.Press Военное начальник конструкторского бюро ОАО «Подольский электромеханический завод» Владимир Чижов.

На автомобиле уставлена броня третьего класса защиты. Она выдерживает попадания пуль, выпущенных из пулемета или снайперской винтовки. Разработчики сообщили, что при желании бронирование можно усилить, однако в этом случае САМУМ рискует стать заметно более тяжелым и менее проходимым.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. По оценке Минобороны РФ, в «Армии-2018» участвуют свыше 1500 предприятий, которые представляют более 20 000 образцов продукции. Новости об экспозиции выставки публикуются редакцией Mil.Press в разделе «Форум Армия ».

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