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Армия и Флот

На форуме «Армия» продемонстрировали мобильную артиллерийскую установку САМУМ

  •  © военное.рф

«Подольский механический завод» привез на форум «Армия-2018» Сверхмобильную Артиллерийскую Многоцелевую Установку Модернизированную (САМУМ). Создатели машины считают, что именно за такими мобильными установками будущее артиллерии.

Представленный автомобиль оснащен зенитной установкой ЗУ-23/30М1-4. Она предназначена для защиты объектов от штурмовой авиации, вертолетов и БПЛА, действующими на малых и предельно малых высотах. Также ЗУ может поражать наземные цели с легкой броней в условиях ограниченной видимости. Аппаратура установки обеспечивает обстрел целей в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

Модуль установлен на бронированный вездеход с колесной формулой 4×4. Для разворота на 180 градусов ему достаточно площадки 11-метрового радиуса. Установкой может управлять даже один человек, пересаживаясь с места водителя на пассажирское сиденье, оснащенное экраном и системой дистанционного управления огнем.

  •  © военное.рф

«Я считаю, что это большой плюс. В армии повышается интерес к более удобным и безопасным методам ведения боя», — рассказал Mil.Press Военное начальник конструкторского бюро ОАО «Подольский электромеханический завод» Владимир Чижов.

На автомобиле уставлена броня третьего класса защиты. Она выдерживает попадания пуль, выпущенных из пулемета или снайперской винтовки. Разработчики сообщили, что при желании бронирование можно усилить, однако в этом случае САМУМ рискует стать заметно более тяжелым и менее проходимым.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. По оценке Минобороны РФ, в «Армии-2018» участвуют свыше 1500 предприятий, которые представляют более 20 000 образцов продукции. Новости об экспозиции выставки публикуются редакцией Mil.Press в разделе «Форум Армия».

Пост сделан с содействием блогера Human RS

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https://военное.рф/2018/ФорумАрмия90/

Производство, Армия-2018, САУ САМУМ
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    13.09.1822:10:56

    Эхо Сирийской войны! Думаю эта новинка имеет хороший экспортный потенциал, т.к. это дешево и сердито и как показала практика, это РАБОТАЕТ!

    #1069390
    • Е.Юрий Е.Юрий
      13.09.1822:47:06

      Мобильная «кусачка» — укусит, наваляет и смоется   

      П.С. Все-таки изобретение гражданской войны 20-х тачанка доказала свою эффективность, только «максим» другой и лошадок табун   

      Отредактировано: Е.Юрий~03:16 14.09.18
      #1069397
      • Нет аватара valeriy_r
        14.09.1810:01:24

        особенно в конфликтах, где одна из сторон не сильно ушла от уровня начала 20 века

        #1069465
    • Григорий Басс Григорий Басс
      14.09.1810:26:50

      «дешево и сердито» — это приварить ЗУ23/2 в кузов шишиги, а это … — дистанционное управление, специальное шасси, скорее всего и с прицелами что-то намудрили, тачанка вещь конечно хорошая, но — как зенитка это практически бесполезно, а как тачанка избыточно наворочено, для полного счастья надо было еще «стрелец» с «иглами» сверху и по паре ПТУР по бокам «модуля» прилепить, как НИОКР пойдет, а в серию вряд ли.

      #1069471
  • As sa As sa
    14.09.1803:28:22

    Уже обсуждалось: sdelanounas.ru/blogs/97232/

    С того времени, похоже, ничего не изменилось.

    #1069415
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    14.09.1813:39:18

    На автомобиле уставлена броня третьего класса защиты.

    А лобовое стекло — небронированное, от первых вариантов гражданской версии Тигра.

    #1069531
  • Нет аватара Alexx
    14.09.1814:14:41

    Третий класс защиты разве держит пулю от снайперки? Насколько помню должен быть 6 класс

    #1069541
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