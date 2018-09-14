Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники

Россия полностью заменила закупавшиеся у Украины комплектующие для военной техники на отечественные аналоги

в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов» решили эту проблему.

Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства.

Киев также поставлял много электроники для российской военной техники. Но эти поставки «не носили определяющего значения» — в основном украинской электроникой комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии.