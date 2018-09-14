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Производство

Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники

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Россия полностью заменила закупавшиеся у Украины комплектующие для военной техники на отечественные аналоги.

в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов» решили эту проблему.

Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства.

Киев также поставлял много электроники для российской военной техники. Но эти поставки «не носили определяющего значения» — в основном украинской электроникой комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии.

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производство
  • box320 box320
    14.09.1811:06:18

    Чем заменили двигатель Д-136 для Ми-26?..

    #1069482
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    14.09.1811:53:13

    Пока не поставлено ни одной отечественной турбины для строящихся кораблей ВМФ, заявлять о полном импортозамещении как минимум опрометчиво. Патовая ситуация и с заменой движков для Ми-26. Свой аналог выйдет на ЛИ не раньше, чем через 3 года. Поставка советских двигателей с баз хранения на строящиеся для МО Ми-26 — такое себе «импортозамещение».

    Я выдвигал собственное мнение о том, что необходимо плотно подходить к замене укр. вертолетных и судовых ГТД еще в далеком 2012 году. Но тогда мне отвечали в духе: «Им это невыгодно, ибо заводы встанут» или «Если что, выкупим МС с Зорькой целиком».

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~11:58 14.09.18
    #1069497
    • Нет аватара Andy6012
      14.09.1813:03:15

      Более того. На фрегаты 11356 никто реально делать ничего и не собирается. Оно и понятно- такие корабли заказывать не будут, а сделать новую ГЭУ на три корпуса себе дороже. Так что наши «небратья» в кораблестроении нагадили нам очень изрядно.

      Отредактировано: Andy6012~13:04 14.09.18
      #1069519
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