Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники
в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов» решили эту проблему.
Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства.
Киев также поставлял много электроники для российской военной техники. Но эти поставки «не носили определяющего значения» — в основном украинской электроникой комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
14.09.1811:06:18
14.09.1811:11:02
14.09.1811:40:46
14.09.1812:36:03
14.09.1811:53:13
14.09.1813:03:15