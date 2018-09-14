Танкер «Академик Пашин» доставлен заказчику

Танкер «Академик Пашин» доставлен в Кронштадт для демонтажа плавучих кранцев, погрузки оборудования и бункеровки топливом. Об этом сообщает пресс-служба Невского ССЗ.

Операция осуществлялась при помощи буксиров «Вихревой» и «Туман». Далее запланирован выход на один из полигонов в Финском заливе для прохождения испытаний.

На следующем этапе будет совершен переход в Балтийск, где будут проведены летные испытания. Финальным «аккордом» станет доставка в Мурманск к месту постоянного базирования.

Заказчиком строительства выступило Минобороны РФ.

Средний морской танкер проекта 23130 — справка

Разработчик проекта — ЗАО «Спецсудопроект»

Судно предназначено для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов: дизельного топлива, мазута флотского, керосина авиационного, моторного масла, воды; сухих грузов: продовольствия, шкиперского и технического имущества.

Район плавания — неограниченный в соответствии с классом судна согласно правилам Российского морского регистра судоходства.

Длина — 130 м Ширина — 21 м Осадка — 7 м Дедвейт — ок. 9 тыс. т Скорость — 16 узл. Автономность — 60 сут. Экипаж —24 чел