Танкер «Академик Пашин» доставлен заказчику
Танкер «Академик Пашин» доставлен в Кронштадт для демонтажа плавучих кранцев, погрузки оборудования и бункеровки топливом. Об этом сообщает пресс-служба Невского ССЗ.
Операция осуществлялась при помощи буксиров «Вихревой» и «Туман». Далее запланирован выход на один из полигонов в Финском заливе для прохождения испытаний.
На следующем этапе будет совершен переход в Балтийск, где будут проведены летные испытания. Финальным «аккордом» станет доставка в Мурманск к месту постоянного базирования.
Заказчиком строительства выступило Минобороны РФ.
Средний морской танкер проекта 23130 — справка
Разработчик проекта — ЗАО «Спецсудопроект»
Судно предназначено для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов: дизельного топлива, мазута флотского, керосина авиационного, моторного масла, воды; сухих грузов: продовольствия, шкиперского и технического имущества.
Район плавания — неограниченный в соответствии с классом судна согласно правилам Российского морского регистра судоходства.
Длина — 130 м Ширина — 21 м Осадка — 7 м Дедвейт — ок. 9 тыс. т Скорость — 16 узл. Автономность — 60 сут. Экипаж —24 чел
- Константин Курсиков
- 14.09.201816:20
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