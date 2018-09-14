Добавить статью
Судостроение и судоходство

Танкер «Академик Пашин» доставлен заказчику

  •  © sudostroenie.info

Танкер «Академик Пашин» доставлен в Кронштадт для демонтажа плавучих кранцев, погрузки оборудования и бункеровки топливом. Об этом сообщает пресс-служба Невского ССЗ.

Операция осуществлялась при помощи буксиров «Вихревой» и «Туман». Далее запланирован выход на один из полигонов в Финском заливе для прохождения испытаний.

На следующем этапе будет совершен переход в Балтийск, где будут проведены летные испытания. Финальным «аккордом» станет доставка в Мурманск к месту постоянного базирования.

Заказчиком строительства выступило Минобороны РФ.

Средний морской танкер проекта 23130 — справка

Разработчик проекта — ЗАО «Спецсудопроект»

Судно предназначено для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов: дизельного топлива, мазута флотского, керосина авиационного, моторного масла, воды; сухих грузов: продовольствия, шкиперского и технического имущества.

Район плавания — неограниченный в соответствии с классом судна согласно правилам Российского морского регистра судоходства.

Длина — 130 м Ширина — 21 м Осадка — 7 м Дедвейт — ок. 9 тыс. т Скорость — 16 узл. Автономность — 60 сут. Экипаж —24 чел

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://sudostroenie.info/novosti/24334.html

судостроение и судоходство
  • Нет аватара Clausson
    14.09.1816:24:23

    будут проведены летные испытания.

    Простите, какие испытания?

    #1069572
    • Нет аватара kostya251189
      14.09.1816:52:33

      все верно, на данном танкере есть ВПП для вертолета.

      #1069579
      • Е.Юрий Е.Юрий
        14.09.1818:20:53

        А, вот теперь понятно. Но все равно стоило бы уточнить им в статье   

        #1069588
      • Андрей Карпушенков
        14.09.1820:18:06

        Ну так стоило бы сказать испытания ВПП, а не летные. А то учитывая заказчика сразу приходит на ум песня про советский самый мирный в мире трактор на китайской границе (тот самый который с форсажем и бомбит на бреющем полете).

        Отредактировано: Андрей Карпушенков~20:18 14.09.18
        #1069609
    • Е.Юрий Е.Юрий
      14.09.1816:55:25

      Журналист наверно думал о МС-21 когда статью печатал или о «Летучем корабле» — «земля прощай — в добрый путь»   

      #1069580
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,