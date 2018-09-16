Компания «Аркон» представила технологию для 3D-печати укрепрайонов

В рамках форума «Армия» компания «Аркон» представила «Бетонатор» — комплекс роботизированных средств для строительства. Инженерные войска рассматривают возможность использовать технологию для оперативной фортификации.

«Это быстро, не нужно использовать рабочих и вывозить отходы. Одним словом, более технологичный процесс постройки объекта», — рассказал Mil.Press Военное руководитель проекта «Бетонатор» Владимир Протасов. Представители компании «Аркон» привели пример — стену этажа дома размером 10 на 10 метров «Бетонатор» может поставить за один день.

«Военным интересно печатать быстровозводимые огневые точки и заграждения. Конечно, у них есть особые требования к материалам. Скоро будем проводить испытания», — заключил Протасов.

Прототип строительного 3D-принтера печатал образцы конструкций бетоном марки M400 с армирующим полипропиленовым волокном. Разработчики рассчитывают, что технология заинтересует военных, так как позволяет возводить оборонительные укрепления с минимальным использованием живой силы.

В отличие от образца, представленного на выставке, предыдущий аппарат использовал портальную конструкцию с возможностью масштабирования для 3D-печати многоэтажных зданий. В апреле этого года предприятие планировало возвести двухэтажный 3D-печатный офис, однако пока о результатах не сообщается.

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http://3dtoday.ru/blogs/n...r-construction-battalion/