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Спортивные объекты

Стадион и спортивный центр открыты в Якутии

  •  © vesti14.ru

15 сентября в Амгинском районе открылся стадион на три тысячи мест.

Стадион открыли в рамках празднования «Дня Амги-Слободы». Объект с теплым легкоатлетическим манежем должны были открыть летом к началу Игр народов Якутии, но из-за масштабного паводка игры перенесли на следующий год.

Также открыт многофункциональный спортивный центр. Кроме этого, планируется ввести в строй спортивный зал для адаптивных видов спорта в селе Бетюнцы и спортивный зал в селе Чапчылган.

Цена контракта на строительство составила 436,5 млн рублей, сообщается в региональной информационной системе в сфере закупок.

  •  © nvk-online.ru
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http://nvk-online.ru/stadion-na-tri-tysyachi-mest-otkrylsya-v-amge/

спортивные объекты, Якутия
  • Human RS Human RS
    16.09.1817:08:54

    Михаил Иванов соизвольте наконец хоть сколь-нибудь прилично оформлять новости, чтобы не приходилось за вас каждый раз переделывать. И изучите наконец какие новости в каком блоге размещаются.

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    •  © vesti14.ru

    •  © Фото из открытых источников

    •  © vesti14.ru

    Отредактировано: Human RS~17:09 16.09.18
    #1069914
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