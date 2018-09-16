Стадион и спортивный центр открыты в Якутии

15 сентября в Амгинском районе открылся стадион на три тысячи мест.

Стадион открыли в рамках празднования «Дня Амги-Слободы». Объект с теплым легкоатлетическим манежем должны были открыть летом к началу Игр народов Якутии, но из-за масштабного паводка игры перенесли на следующий год.

Также открыт многофункциональный спортивный центр. Кроме этого, планируется ввести в строй спортивный зал для адаптивных видов спорта в селе Бетюнцы и спортивный зал в селе Чапчылган.

Цена контракта на строительство составила 436,5 млн рублей, сообщается в региональной информационной системе в сфере закупок.