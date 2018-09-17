В Воронежской области приступили к строительству тепличного комплекса за 15 млрд рублей
ООО «ЭКО-культура» приступило к строительству первой очереди тепличного комплекса в Бобровском районе Воронежской области, в настоящее время ведётся строительство на участке площадью 20,5 га, ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2020 года. Объем инвестиций составит 14-15 млрд рублей.
Весь комплекс по выращиванию овощей займет земельный участок площадью 60,5 га. Планируется создать порядка 1 000 рабочих мест.
Напомним, в феврале 2016 года стало известно о намерении компании построить тепличный комплекс площадью 60 га на базе ООО «Тепличный комплекс «Воронежский». Запланированная проектная мощность — около 45 тыс. тонн томатов в год.
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- Monica ertet
- 17.09.201819:45
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