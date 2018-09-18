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Образование

В Санкт-Петербурге открыли центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»

  • на презентации центра робот соревновался в мастерстве с каллиграфом из Японии
  • на презентации центра робот соревновался в мастерстве с каллиграфом из Японии
  •  © rg.ru

18 сентября, в Политехническом университете открыт единственный в России научно-образовательный центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех».

В комментариях журналистам о развитии центра ректор Политеха А.И. Рудской отметил: «Политехнический университет занимает очень важную нишу — это подготовка конструкторов, технологов, разработчиков программного продукта для роботов и специалистов по эксплуатации робототехнических комплексов. В недалеком будущем мы планируем стать федеральным центром подготовки инженеров по этому направлению для России и стран Восточной и Западной Европы».

На площадке расположены научно-техническая лаборатория для создания и тестирования технологий и тренинговый центр, отмечается на сайте университета. Здесь специалисты будут проводить консультации по вопросам автоматизации технологических процессов предприятия, тестирование технологий в симуляторах и на реальном оборудовании в лаборатории и обучение навыкам программирования и обслуживания промышленных роботов.

Помимо этого, в специальном шоу-руме представлены 10 робототехнических комплексов. Одни машины — виртуозные сварщики, другие — мастера окраски, третьи могут за считанные секунды передвигать на несколько метров 700-килограммовые грузы. В будущем коллекция роботов будет расширена.

Занятия на базе центра включат в образовательную программу вуза — здесь намерены готовить специалистов по робототехнике не только для России, но и для европейских стран.

— Надеюсь, этот центр станет не только центром обучения, а также станет хорошим местом для создания совместных технологических разработок в этой области, — отметил на церемонии открытия центра генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима.

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https://rg.ru/2018/09/18/reg-szfo/v-peterburge-otkryli-pervyj-v-rossii-centr-robototehniki.html

Робототехника, Санкт-Петербург
  • kolop kolop
    18.09.1819:35:27

    Ну хоть так, надо же как-то начинать делать промышленные роботы. Сначала крупно-узловая сборка, а потом со временем, я надеюсь, локализация будет увеличиваться, как с автопромом.

    Одно радует, что продукция нацелена на экспорт.

    #1070389
  • Нет аватара g1v2
    18.09.1822:15:47

    У меня один робот кавасаки в цеху стоит. В принципе нормальный, хотя и не без недостатков. Использованию обучаешься в принципе быстро. Вот новую программу создать уже куда сложнее, но в принципе тоже интуитивно понятно.

    #1070419
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