Тихоокеанскому флоту передано модернизированное судно измерительного комплекса «Маршал Крылов»

Тихоокеанскому флоту передано судно измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Уникальный корабль «Маршал Крылов» — так называемый плавающий «штаб звездных войн» — передан Тихоокеанскому флоту, работы по модернизации судна завершены. Об этом «Известиям» рассказали в Главкомате ВМФ.

Пробные испытания прошли в ходе стратегических учений «Восток-2018». После окончания всех работ «Маршал Крылов» станет корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота.

В центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке на судне установили новый кормовой антенный комплекс, отремонтировали главные и вспомогательные двигатели, штурманское и радиотехническое оборудование.

Аппаратура «Маршала Крылова» позволяет в режиме реального времени как управлять кораблями, самолетами и сухопутными силами, так и вести операции в космическом пространстве. Корабль может решать не только военные задачи. Он будет использоваться Роскосмосом для отслеживания пусков ракет с космодрома Восточный.