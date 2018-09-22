ОНПП «Технология» приступило к выпуску новой гражданской продукции для металлургии

Новая продукция была разработана по заказу отечественных производителей термозондов. Ученые и инженеры ОНПП «Технология», используя опыт создания конструкционной керамики для высокотеплонагруженных элементов скоростных летательных аппаратов оборонного значения, смогли обеспечить продукции заданные характеристики. Результаты сравнительных испытаний показали, что параметры изделий обнинского предприятия превышают показатели термопрочности чехлов, ранее приобретавшихся заказчиком, и имеют оптимальное соотношение цена/качество.

Предприятие уже получило гарантированный заказ на поставку 8 000 единиц новой продукции до конца года с увеличением количества до 14 000 в следующем году. В настоящее время ОНПП «Технология» освоило производство чехлов для термозондов длиной до 900 мм и диаметром 10-40 мм с толщиной стенки 3-6 мм.

В металлургической промышленности измерители температур задействованы в 90% всех технологических операций, а точность замера напрямую влияет на качество получаемой металлургической продукции, так как физические свойства итогового сплава зависят от поддержания необходимой температуры в ходе плавления. Созданная с применением оборонных технологий продукция выдерживает до 10 погружений в расплав стали при температуре 1500 градусов Цельсия и прекрасно держит тепловой удар, надежно защищая датчик.

«Предприятия Госкорпорации демонстрируют большой потенциал в части конверсии военного производства. Имеющиеся наработки и технологии эффективно адаптируются под выпуск гражданской продукции в сжатые сроки. Например, для разработки и выпуска опытных образцов керамических чехлов для измерения температуры в высокотемпературных средах потребовалось всего два месяца», — сказал индустриальный директор кластера вооружение Ростеха Сергей Абрамов.

«Доведение доли гражданской продукции до 50%, наряду с гарантированным выполнением гособоронзаказа для предприятия — приоритетные задачи. Направление „Керамика“ является одним из перспективных в решении этих вопросов. Вся выпускаемая керамическая продукция — различные виды тиглей с высокой термо- и коррозионной стойкостью, твердые электролиты или, как в этом случае, керамические чехлы для термозондов — создана с использованием надежных оборонных технологий, обладает уникальными характеристиками. Это хороший пример эффективной диверсификации производства», — подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.