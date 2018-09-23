Завершен первый этап ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск

19 сентября в Нерюнгринском районе состоялось мероприятие, посвященное завершению 1 этапа ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск, связывающих населенные пункты.

Всего с 2015 по 2018 годы отремонтировано и введено в эксплуатацию 95 км дороги.

Второй этап восстановления асфальтобетонного покрытия запланирован на 2019-2020 годы. Прирост километров с усовершенствованным типом покрытия составит 52,045 км.

На 3 этапе планируется строительство и реконструкция трех наиболее сложных участков автодороги А-360 «Лена» в Нерюнгринском районе: перевал Нагорный, «Чульмаканская петля» и перевал Тит. Реализация 3 этапа пройдет в 2021-2025 годах.

С поздравлением выступил начальник Управления автомобильной магистрали Невер-Якутск Федерального дорожного агентства Александр Шестопалов.

За профессионализм и ответственность, проявленные при производстве работ по ремонту автомобильной дороги А360 «Лена», благодарностью отмечен директор ООО «Дорожник» Сурен Сароян.

От имени правительства Якутии всех поздравил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Владимиров. Приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства республики за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в реализацию комплекса мер, направленных на повышение эффективности работы дорожного хозяйства Якутии, почетной грамотой награжден начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог Управления дороги «Лена» Андрей Кручинин.

Благодарностью министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии за добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие дорожного хозяйства республики поощрены: эксперт первой категории отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог Управления дороги «Лена» Артем Фриюк, водитель АО «Дорожник» Степан Пачин, дорожный рабочий АО «Дорожник» Игорь Спекторенко, дорожный мастер ООО «Сахаресурс» Сергей Казаков, директор ООО «Севдорстрой» Анатолий Николаев.

И.о. главы Нерюнгринского района Артем Фирстов поблагодарил рабочих от всех жителей района за проделанную крупномасштабную работу и поздравил с вводом в эксплуатацию участка дороги.

За добросовестный труд и в связи с завершением первого этапа ремонта участков автодороги А-360 Невер-Якутск, связывающих населенные пункты, Благодарственными письмами главы Нерюнгринского района поощрены: мастер дорожно-строительных работ АО «Дорожник» Сергей Кубаренко, водитель АО «Дорожник» Владимир Шилов, дорожный мастер ООО «Сахаресурс» Виктор Ерошов и начальник участка ООО «Дорожник» Арам Алекян.

«Благодарим всех дорожников и руководство Управления автомобильной магистрали Невер-Якутск Федерального дорожного агентства, что выбрали для ремонта участок дороги, который проходит через Нерюнгринский район. Это очень значимое событие для нашего региона, так как автомобильная дорога А-360 „Лена“ является важнейшей транспортной артерией, связывающей республику и Нерюнгринский район, и пропускающей огромный грузовой и пассажиропоток», — сказал Артем Фирстов.