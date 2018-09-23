Добавить статью
Дорожное строительство

Завершен первый этап ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск

  •  © www.1sn.ru

19 сентября в Нерюнгринском районе состоялось мероприятие, посвященное завершению 1 этапа ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск, связывающих населенные пункты.

Всего с 2015 по 2018 годы отремонтировано и введено в эксплуатацию 95 км дороги.

Второй этап восстановления асфальтобетонного покрытия запланирован на 2019-2020 годы. Прирост километров с усовершенствованным типом покрытия составит 52,045 км.

На 3 этапе планируется строительство и реконструкция трех наиболее сложных участков автодороги А-360 «Лена» в Нерюнгринском районе: перевал Нагорный, «Чульмаканская петля» и перевал Тит. Реализация 3 этапа пройдет в 2021-2025 годах.

  •  © sakhanews.ru

С поздравлением выступил начальник Управления автомобильной магистрали Невер-Якутск Федерального дорожного агентства Александр Шестопалов.

За профессионализм и ответственность, проявленные при производстве работ по ремонту автомобильной дороги А360 «Лена», благодарностью отмечен директор ООО «Дорожник» Сурен Сароян.

От имени правительства Якутии всех поздравил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Владимиров. Приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства республики за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в реализацию комплекса мер, направленных на повышение эффективности работы дорожного хозяйства Якутии, почетной грамотой награжден начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог Управления дороги «Лена» Андрей Кручинин.

  •  © sakhanews.ru

Благодарностью министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии за добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие дорожного хозяйства республики поощрены: эксперт первой категории отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог Управления дороги «Лена» Артем Фриюк, водитель АО «Дорожник» Степан Пачин, дорожный рабочий АО «Дорожник» Игорь Спекторенко, дорожный мастер ООО «Сахаресурс» Сергей Казаков, директор ООО «Севдорстрой» Анатолий Николаев.

  •  © sakhanews.ru

И.о. главы Нерюнгринского района Артем Фирстов поблагодарил рабочих от всех жителей района за проделанную крупномасштабную работу и поздравил с вводом в эксплуатацию участка дороги.

За добросовестный труд и в связи с завершением первого этапа ремонта участков автодороги А-360 Невер-Якутск, связывающих населенные пункты, Благодарственными письмами главы Нерюнгринского района поощрены: мастер дорожно-строительных работ АО «Дорожник» Сергей Кубаренко, водитель АО «Дорожник» Владимир Шилов, дорожный мастер ООО «Сахаресурс» Виктор Ерошов и начальник участка ООО «Дорожник» Арам Алекян.

  •  © www.1sn.ru

«Благодарим всех дорожников и руководство Управления автомобильной магистрали Невер-Якутск Федерального дорожного агентства, что выбрали для ремонта участок дороги, который проходит через Нерюнгринский район. Это очень значимое событие для нашего региона, так как автомобильная дорога А-360 „Лена“ является важнейшей транспортной артерией, связывающей республику и Нерюнгринский район, и пропускающей огромный грузовой и пассажиропоток», — сказал Артем Фирстов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.1sn.ru/216666.html

Якутия, дорожное строительство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,