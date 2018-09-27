Добавить статью
Новые заводы и цеха

На Камчатке построили новый завод по переработке минтая

  •  © s12.stc.all.kpcdn.net
На Камчатке в селе Устьевое построили новый завод по переработке минтая. Мощностей этого предприятия хватит для выпуска 100 тонн готовой продукции в сутки. Благодаря заводу в крае появится 340 новых рабочих мест. В общей сложности в реализацию этого проекта инвестировали почти 300 миллионов рублей.

— В ассортименте продукции нового завода будут представлены филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, тушки потрошенные, а также рыбный фарш и рыбная мука из минтая, трески и лососевых пород рыб.

На территории предприятия обустроили производственные цеха, холодильное и машинное отделения, общежитие для работников и участок РМУ. Для оснащения использовали японское и немецкое оборудование по производству муки и рыбного жира, филе и фарша из минтая.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.hab.kp.ru/online/news/3248341/

новые заводы и цеха
  • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
    27.09.1817:11:28

    Новость про минтай, а на картинке почему-то кета.    

    #1072695
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,