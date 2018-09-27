На Камчатке построили новый завод по переработке минтая
— В ассортименте продукции нового завода будут представлены филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, тушки потрошенные, а также рыбный фарш и рыбная мука из минтая, трески и лососевых пород рыб.
На территории предприятия обустроили производственные цеха, холодильное и машинное отделения, общежитие для работников и участок РМУ. Для оснащения использовали японское и немецкое оборудование по производству муки и рыбного жира, филе и фарша из минтая.
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- Константин Курсиков
- 27.09.201814:34
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27.09.1817:11:28