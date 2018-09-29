Пять лет ожиданий: под Алуштой открыли проблемный участок дороги

В субботу после многолетнего ремонта было открыто движение транспорта на участке дороги возле поселка Лучистое на трассе Алушта-Судак-Феодосия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Дорога до села Лучистое была признана аварийной еще в украинский период. До недавнего времени сквозной проезд по ней был запрещен для всех видов транспорта, кроме личных авто и общественного транспорта, который следовал в находящиеся там населенные пункты.

Капитальный ремонт данного участка был начат еще в 2013 году, однако не был завершен из-за недобросовестных подрядчиков. «Дорога является связующей между селами Лучистое и Лаванда. К сожалению, движение было ограничено на этом участке. Но автобус, подвозящий детей в школу и детсад, и рейсовый автобус передвигались, так как по-другому приехать в село Лучистое невозможно… Мы периодически подсыпали дорогу, но в зимний период было опасно перемещаться по ней», — отметила мэр курортного города. Закончили ремонт в сжатые срока специалисты ГУП РК «Крымавтодор». В течение нескольких недель дорожники провели фрезерование на площади 6 тыс 300 кв м, уложили выравнивающий слой, а затем верхний слой общей площадью 20 тыс 700 кв м, провели подсыпку обочин. Также было установлено новое барьерное ограждение и заменили старое. Кроме того, сотрудники «Крымавтодора» очистили автобусные остановки и прилегающие к ним территории.

«За 2-3 недели мы закончили здесь работу. Уложили новый слой асфальта, сделали водоотвод и обустройство обочин и установили дорожные знаки. Дополнительных средств на ремонт дороги не выделялось. Участок отремонтировали в рамках договора содержания», — пояснил РИА Новости Крым директор предприятия Дмитрий Кривенко.

Работы выполнялись ГУП РК «Крымавтодор» в сжатые сроки. Данная дорога единственная, по которой можно доехать до села Лучистое, где проживает около тысячи человек.