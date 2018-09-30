В Ингушетии открыли отремонтированный участок межрегиональной дороги

В Ингушетии открыли после реконструкции 23-километровый участок автодороги, соединяющей несколько районов республики и ведущей в Кабардино-Балкарию. Ширина обновленного дорожного полотна достигает 15,5 метра, из которых девять метров — проезжая часть. Пропускная способность участка теперь составляет свыше 3000 автомобилей в сутки.

Ввод в эксплуатацию участка, начинающегося у завода минеральных вод «Ачалуки», облегчит сообщение между несколькими крупными населенными пунктами Ингушетии, поскольку дорога является единственным транспортным коридором, связывающим Малгобек и Малгобекский район со столицей региона — городом Магас.

Дорога Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек выходит на федеральную трассу, ведущую на Кабардино-Балкарскую Республику. Реконструкция этого участка началась в конце 2016 года за счет федерального и регионального бюджета. Общая стоимость работ составила около 244 млн рублей.