Тюменские птицеводы расширяют производство

На птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» сдан в эксплуатацию первый из трех новых птичников. Два остальных запустят и заселят цыплятами в октябре, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Все три новых корпуса планируется ввести в эксплуатацию с разницей в 12 дней в октябре этого года. Процесс инкубации цыплят запущен, посадка птицы в первый корпус состоится уже на этой неделе. В 2018 году на новых площадях будет получено не менее трёх оборотов птицы.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, все три корпуса оснащены оборудованием мирового уровня. Бройлеры будут содержаться в максимально комфортных условиях, а потребитель в итоге получит качественный продукт.

«Ввод корпусов позволит увеличить производство мяса бройлеров на 20% или 7 тысяч тонн в год. С реализацией, уверена, проблем не возникнет», — отметила О.Величко. Кроме того, на 22% или 64 миллиона рублей вырастут налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а также будет создано 64 дополнительных рабочих места.

Модернизация «Бройлера» проходит в несколько этапов. К работам подключены подрядные организации Тюменской области. Применение энергосберегающих технологии позволит птицеводам существенно экономить на газе, а механизация технологических процессов — силы.

Обычно сдержанный директор по производству Сергей Шабалдин на этот раз не скрывал эмоций: «У нашего предприятия была мечта: начать строить новые птичники. Мы долго шли к её воплощению, не менее десятка лет, и вот она сбылась. В реализацию проекта вложены не только деньги, мы вложили в него свой интеллект: в управление развитием, в энергосберегающие технологии, в технологии откорма птицы. Локальное газовое отопление позволит экономить до 700% газа. Механизированы такие процессы, как отлов птицы. Здесь установлено самое современное оборудование».

В 2019 году предприятие намерено ввести ещё 3 птичника. Проблем со сбытом не будет.

Cтроительство шести новых птичников обойдется в 600 миллионов рублей. А общая сумма инвестиций в модернизацию предприятия составляет 1628 миллионов рублей.

http://rayon72.ru/news/economics/181539.html