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Новые заводы и цеха

На рыбозаводе в Якутии начали выращивать осетра

  •  © media.timesfreepress.com
На Чернышевском рыбоводном заводе в Якутии открылся цех разведения и выращивания сибирского осетра ленской популяции, сообщает ЯСИА. До последнего времени рыбозавод находился в аварийном состоянии. Ситуацию удалось изменить после того, как летом 2018 года районная администрация выделила предприятию 4 млн рублей на безвозмездной основе на модернизацию производственного оборудования для рыбоводного цеха, вылова рыбы, ее переработки и хранения.

Осетров для цеха выловили на рыбопромысловом участке реки Лены в Булунском улусе с 18 августа по 8 сентября и доставили вертолетом. Всего на заводе пока 28 особей.

Чернышевский рыбоводный завод является единственным в республике, который занимается воспроизводством рыбных запасов. Находящийся у плотины Вилюйской ГЭС завод был построен в 1971 году в целях компенсации ущерба рыбным запасам реки Вилюй, нанесенного строительством гидроэлектростанции в связи с изменением гидрологического режима. В 2018 году в естественную среду выпустили 30 млн личинок сиговых пород. Пуск нового цеха позволит ежегодно пополнять дикую популяцию осетра в Лене, а также поставлять на рынок республики до одной тонны осетра

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новые заводы и цеха
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