Строительство угольного перегрузочного терминала «Лавна» в Мурманске (обзорное фото с воздуха)
Строительство вошло в активную фазу в начале августа, и сейчас уже развернулось по всей территории будущего терминала. Проводятся буровзрывные и земляные работы, выравнивается рельеф. Мощный подрыв скал в понедельник застал в расплох многих мурманчан.
Ранее на сайте уже была новость по данному строительству, теперь же благодаря фотографиям с квадрокоптера можно оценить масштаб работ и расположение терминала.
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- Константин Летавин
- 03.10.201801:07
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