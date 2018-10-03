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Транспорт и логистика

Строительство угольного перегрузочного терминала «Лавна» в Мурманске (обзорное фото с воздуха)

Строительство вошло в активную фазу в начале августа, и сейчас уже развернулось по всей территории будущего терминала. Проводятся буровзрывные и земляные работы, выравнивается рельеф. Мощный подрыв скал в понедельник застал в расплох многих мурманчан.

Ранее на сайте уже была новость по данному строительству, теперь же благодаря фотографиям с квадрокоптера можно оценить масштаб работ и расположение терминала.

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Мурманск, Лавна, терминал, уголь, порт
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