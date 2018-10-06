Ил-112 В прошёл частотные испытания и готов к первому полёту.
В сентябре инженеры Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского завершили на Воронежском авиазаводе (ВАСО) наземные частотные испытания планера лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112 В. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы Ил-112 В компании «Ильюшин» Александра Быкова. Он уточнил, что в ЦАГИ были проведены наземные частотные испытания планера, автоматического и ручного управления, опор шасси.
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