Ил-112 В прошёл частотные испытания и готов к первому полёту.

В сентябре инженеры Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского завершили на Воронежском авиазаводе (ВАСО) наземные частотные испытания планера лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112 В. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы Ил-112 В компании «Ильюшин» Александра Быкова. Он уточнил, что в ЦАГИ были проведены наземные частотные испытания планера, автоматического и ручного управления, опор шасси.