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Авиация

Ил-112 В прошёл частотные испытания и готов к первому полёту.

В сентябре инженеры Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского завершили на Воронежском авиазаводе (ВАСО) наземные частотные испытания планера лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112 В. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы Ил-112 В компании «Ильюшин» Александра Быкова. Он уточнил, что в ЦАГИ были проведены наземные частотные испытания планера, автоматического и ручного управления, опор шасси.

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http://aviation21.ru/il-112v-proshyol-chastotnye-ispytaniya-pervyj-polyot-sostoitsya-do-konca-noyabrya/

Ил-112В, ВАСО, Воронеж
  • A_SEVER A_SEVER
    06.10.1818:43:30

    первый полёт намечен до конца ноября
    Эта часть заголовка нарушает правила сайта.

    #1074547
    • Нет аватара sergey k
      06.10.1819:40:30

      а сейчас?

      #1074572
      • rvk rvk
        06.10.1820:01:14

        А где новость?

        #1074580
      • A_SEVER A_SEVER
        06.10.1820:18:36

        а сейчас?
        Если самолёт уже готов к полёту, то он летит.

        Если самолёт взлетит только через месяц, значит сейчас он к полёту ещё не готов.

        #1074584
        • Нет аватара sergey k
          06.10.1820:22:57

          прочитайте статью до конца

          #1074585
          • A_SEVER A_SEVER
            06.10.1820:32:11

            прочитайте статью до конца
            Давайте читать вместе!    
            После завершения успешных частотных испытаний первый образец Ил-112 В передадут на лётную станцию Воронежского авиазавода для подготовки к первому полёту.
            Вот когда Ил-112 В передадут на лётно-испытательную станцию, и там его подготовят к полёту — тогда он и будет готов. Пока он готов к передаче на ЛИС.

            #1074589
          • rvk rvk
            06.10.1821:13:59

            прочитайте статью до конца

            А почему конца статьи нет?

            Отредактировано: rvk~21:14 06.10.18
            #1074612
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