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Производство

Климатические камеры ГК «Эрствак» поставлены производителю аэронавигационного оборудования в Москве

  •  © erstvak.com

Завершена поставка шести климатических камер производства ГК «Эрствак». Пять камер объёмом 390 л и одна камера объёмом 3800 л были поставлены для крупнейшего производителя аэронавигационного оборудования в Москве.

Камера объёмом 3800 л — климатическая камера типа Walk-in. Поддерживаемый диапазон температур: -70. +150 °С, влажности: 10. 95%.

Климатические камеры объёмом 390 л — могут поддерживать диапазон температур -75. +150 °С, влажности 10. 98%.

Камеры имеют холодильную машину с увеличенной мощностью, которая позволяет получать скорость охлаждения до 4,0 °С/мин. Нагрев также повышенной мощности для увеличения скорости нагрева до 5,0 °С/мин.

Камеры успешно прошли первичную аттестацию как испытательное оборудование, применяемое для нужд сферы обороны и безопасности по ГОСТ РВ 0008-002-2013.

  •  © erstvak.com

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http://erstvak.com/company/news/2018/postavili_shest_klimaticheskikh_kamer_erstevak_proizvoditelya_aeronavigatsionnogo_oborudovaniya_v_mo/

ГК Эрствак, оборудование российского производства
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