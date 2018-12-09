ГК «Эрствак» поставила оборудование предприятиям ракетно-космической отрасли

Московская компания ЭРСТВАК специализируется на комплексных поставках вакуумного, термического, полупроводникового и аналитического оборудования для предприятий малой, средней и крупной промышленности, наукоемких производств, исследовательских институтов и лабораторий. Создан полный цикл производства оборудование собственной торговой марки ERSTEVAK .

ГК Эрствак осуществила поставку и запуск кинематических платформ — гексаподов на одно из предприятий космической отрасли в Санкт-Петербурге, которое является изготовителем оптико-электронных устройств, и кинематические платформы используются для важнейшего технологического процесса — тестирования и юстировки устройств.

Общий срок реализации проекта от согласования технического задания до пуско-наладки оборудования составил 4 месяца.

Перед инженерами компании ЭРСТВАК стоял ряд сложных задач и ряд ограничений в ходе проектирования и изготовления изделий:

Одним из требований заказчика было обеспечение работы изделий как в нормальных условиях (комнатная температура и атмосферное давление), так и в условиях вакуума и пониженных температур. По требованию заказчика, необходимо было разработать две кинематические платформы, которые обеспечивали бы перемещение по трем линейным координатам и вращение по трем координатам. Инженерами компании было принято решение проектировать платформы параллельной структуры «гексапод» с шестью линейными электромеханическими приводами, соединенными в гексагональную форму, согласованную управляемыми блоками управления для 6-координатного позиционирования. Преимуществом такой схемы является компактность конструкции, что было обусловлено так же очень ограниченным объёмом вакуумной камеры и ограниченной площадью технологической платформы, при этом масса и габариты полезной нагрузки заказчика были фиксированы.

Другим важнейшим требованием заказчика была чувствительность и повторяемость линейного и углового перемещения с учетом полезных нагрузок платформ. Инженерами нашей компании была проведена работа по кинематическим и силовым расчетам для обеспечения этих параметров.

erstvak.com/company/news/2018/postavili_i_zapustili_kinematicheskie_platformy_na_odno_iz_predpriyatiy_kosmicheskoy_otrasli_v_sankt/

Инженеры ERSTEVAK реализовали проект по индивидуальному ТЗ заказчика, для одной из ракетно-космических корпораций «Энергия».

Предприятие является лидером российского ракетно-космического сегмента, головной организацией по пилотируемым космическим системам. Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в не космических сферах. Назначение выпускаемой продукции и место, занимаемое предприятием в мире, определяет чрезвычайно высокие требования к надежности и уровню выпускаемой продукции.

Предназначение термовакуумной установки.

Термовакуумная установка предназначена для контроля герметичности электро-, пневмо-, гидроклапанов, блоков клапанов, редукторов, вентилей, разъемных соединений и других агрегатов автоматики пневмогидросистем методом «вакуумирования».

http://erstvak.com/compan...kosmicheskoy_korporatsii/

Компания ООО «ЭРСТВАК» осуществила поставку и установку камеры моделирования космического пространства для Самарского Государственного Аэрокосмического Университета («Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»).

Установка обладает полностью безмасляной системой откачки и автоматизированной системой управления.

Конструктивное исполнение вакуумной камеры.

Вертикальная трехсекционная вакуумная камера с предусмотренными креплениями для возможности установки азотных экранов.

За счет трехсекционной конструкции камеру можно как увеличить в объеме за счет дополнительных секций, так и уменьшить.

Внутренний диаметр 1500мм, высота 2000мм.

Камера оборудована съемной крышкой.

В камере установлен монтажный стол грузоподъемностью 200 кг и укомплектованный термоплитой, стол вращается внутри камеры вместе с объектом.

Рабочее давление в камере 10 -6 мбар.

мбар. На корпусе камеры установлена фланцы для подключения технологического оборудования для проведения испытаний над объектом, а также смотровое окно.

В качестве откачной системы используется форвакуумный насос сухой винтовой Leybold Dryvac DV 450 (Германия) и высоковакуумный криоадсборционный насос GVT HPM50Q (Ю. Корея).

Система полностью автоматизирована.

Контроль осуществляется с помощью шкафа автоматизированного управления на базе PLC контроллера Siemens Simatic S7 и Touch Screen дисплея.

В состав установки входят автономная система подачи сжатого воздуха и охлаждающей воды.

Тем самым для обеспечения работы установки требуется только подвод электропитания.

Все средства измерения, входящие в состав установки внесены в реестр средств измерения РФ.

erstvak.com/company/news/2018/ustanovka_imitatsii_kosmicheskogo_prostranstva_erstevak/

Предприятие Заказчика является лидером в производстве российской оптикоэлектроники для систем ориентации и навигации космических аппаратов. Камеры предназначены для испытаний в условиях повышенной и пониженной температуры и влажности, так же резкой смены температуры (термоудар).

Преимущества:

Поставка сложного многоцелевого испытательного комплекса по Техническому Заданию Заказчика. Создание единого рабочего места оператора для управления комплексом дистанционно с ПК.

Комплект товара и услуг:

Камера тепла-холода-влаги EVCLIM-KTXВ-340-D-M. Камера тепла-холода-влаги с ускоренными режимами нагрева и охлаждения EVCLIM-KTXB-600-D-M15. Камера тепла-холода-влаги EVCLIM-KTXB-1500-D-M. Камера термоудара EVCLIM-KTУ-320. Метрологическая аттестация испытательного комплекса по ГОСТ РВ 0008-002-2013. Пуско-наладка. Обучение персонала. Организация доставки. Послепродажное обслуживание.

erstvak.com/company/news/2018/odno_iz_predpriyatiy_gk_roskosmos_stalo_obladatelem_4_klimaticheskikh_kamer_erstevak/