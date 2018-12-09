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Производство

ГК «Эрствак» поставила оборудование предприятиям ракетно-космической отрасли

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Московская компания ЭРСТВАК специализируется на комплексных поставках вакуумного, термического, полупроводникового и аналитического оборудования для предприятий малой, средней и крупной промышленности, наукоемких производств, исследовательских институтов и лабораторий. Создан полный цикл производства оборудование собственной торговой марки ERSTEVAK .

ГК Эрствак осуществила поставку и запуск кинематических платформ — гексаподов на одно из предприятий космической отрасли в Санкт-Петербурге, которое является изготовителем оптико-электронных устройств, и кинематические платформы используются для важнейшего технологического процесса — тестирования и юстировки устройств.

Общий срок реализации проекта от согласования технического задания до пуско-наладки оборудования составил 4 месяца.

Перед инженерами компании ЭРСТВАК стоял ряд сложных задач и ряд ограничений в ходе проектирования и изготовления изделий:

  • Одним из требований заказчика было обеспечение работы изделий как в нормальных условиях (комнатная температура и атмосферное давление), так и в условиях вакуума и пониженных температур.

    По требованию заказчика, необходимо было разработать две кинематические платформы, которые обеспечивали бы перемещение по трем линейным координатам и вращение по трем координатам.

    Инженерами компании было принято решение проектировать платформы параллельной структуры «гексапод» с шестью линейными электромеханическими приводами, соединенными в гексагональную форму, согласованную управляемыми блоками управления для 6-координатного позиционирования.

    Преимуществом такой схемы является компактность конструкции, что было обусловлено так же очень ограниченным объёмом вакуумной камеры и ограниченной площадью технологической платформы, при этом масса и габариты полезной нагрузки заказчика были фиксированы.

  • Другим важнейшим требованием заказчика была чувствительность и повторяемость линейного и углового перемещения с учетом полезных нагрузок платформ.

    Инженерами нашей компании была проведена работа по кинематическим и силовым расчетам для обеспечения этих параметров.

erstvak.com/company/news/2018/postavili_i_zapustili_kinematicheskie_platformy_na_odno_iz_predpriyatiy_kosmicheskoy_otrasli_v_sankt/

  •  © erstvak.com

Инженеры ERSTEVAK реализовали проект по индивидуальному ТЗ заказчика, для одной из ракетно-космических корпораций «Энергия».

Предприятие является лидером российского ракетно-космического сегмента, головной организацией по пилотируемым космическим системам. Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в не космических сферах. Назначение выпускаемой продукции и место, занимаемое предприятием в мире, определяет чрезвычайно высокие требования к надежности и уровню выпускаемой продукции.

Предназначение термовакуумной установки.

Термовакуумная установка предназначена для контроля герметичности электро-, пневмо-, гидроклапанов, блоков клапанов, редукторов, вентилей, разъемных соединений и других агрегатов автоматики пневмогидросистем методом «вакуумирования».

 http://erstvak.com/compan...kosmicheskoy_korporatsii/ 

  •  © erstvak.com

Компания ООО «ЭРСТВАК» осуществила поставку и установку камеры моделирования космического пространства для Самарского Государственного Аэрокосмического Университета («Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»).

Установка обладает полностью безмасляной системой откачки и автоматизированной системой управления.

Конструктивное исполнение вакуумной камеры.

  • Вертикальная трехсекционная вакуумная камера с предусмотренными креплениями для возможности установки азотных экранов.
  • За счет трехсекционной конструкции камеру можно как увеличить в объеме за счет дополнительных секций, так и уменьшить.
  • Внутренний диаметр 1500мм, высота 2000мм.
  • Камера оборудована съемной крышкой.
  • В камере установлен монтажный стол грузоподъемностью 200 кг и укомплектованный термоплитой, стол вращается внутри камеры вместе с объектом.
  • Рабочее давление в камере 10-6мбар.
  • На корпусе камеры установлена фланцы для подключения технологического оборудования для проведения испытаний над объектом, а также смотровое окно.
  • В качестве откачной системы используется форвакуумный насос сухой винтовой Leybold Dryvac DV 450 (Германия) и высоковакуумный криоадсборционный насос GVT HPM50Q (Ю. Корея).
  • Система полностью автоматизирована.
  • Контроль осуществляется с помощью шкафа автоматизированного управления на базе PLC контроллера Siemens Simatic S7 и Touch Screen дисплея.
  • В состав установки входят автономная система подачи сжатого воздуха и охлаждающей воды.
  • Тем самым для обеспечения работы установки требуется только подвод электропитания.
  • Все средства измерения, входящие в состав установки внесены в реестр средств измерения РФ.

erstvak.com/company/news/2018/ustanovka_imitatsii_kosmicheskogo_prostranstva_erstevak/

  •  © erstvak.com

Предприятие Заказчика является лидером в производстве российской оптикоэлектроники для систем ориентации и навигации космических аппаратов. Камеры предназначены для испытаний в условиях повышенной и пониженной температуры и влажности, так же резкой смены температуры (термоудар).

Преимущества:

  1. Поставка сложного многоцелевого испытательного комплекса по Техническому Заданию Заказчика.
  2. Создание единого рабочего места оператора для управления комплексом дистанционно с ПК.

Комплект товара и услуг:

  1. Камера тепла-холода-влаги EVCLIM-KTXВ-340-D-M.
  2. Камера тепла-холода-влаги с ускоренными режимами нагрева и охлаждения EVCLIM-KTXB-600-D-M15.
  3. Камера тепла-холода-влаги EVCLIM-KTXB-1500-D-M.
  4. Камера термоудара EVCLIM-KTУ-320.
  5. Метрологическая аттестация испытательного комплекса по ГОСТ РВ 0008-002-2013.
  6. Пуско-наладка.
  7. Обучение персонала.
  8. Организация доставки.
  9. Послепродажное обслуживание.

  •  © erstvak.com

  •  © erstvak.com

  •  © erstvak.com

  •  © erstvak.com

  •  © erstvak.com

erstvak.com/company/news/2018/odno_iz_predpriyatiy_gk_roskosmos_stalo_obladatelem_4_klimaticheskikh_kamer_erstevak/

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ГК Эрствак, Москва, оборудование российского производства
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