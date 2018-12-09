ГК «Эрствак» поставила оборудование предприятиям ракетно-космической отрасли
Московская компания ЭРСТВАК специализируется на комплексных поставках вакуумного, термического, полупроводникового и аналитического оборудования для предприятий малой, средней и крупной промышленности, наукоемких производств, исследовательских институтов и лабораторий. Создан полный цикл производства оборудование собственной торговой марки ERSTEVAK .
ГК Эрствак осуществила поставку и запуск кинематических платформ — гексаподов на одно из предприятий космической отрасли в Санкт-Петербурге, которое является изготовителем оптико-электронных устройств, и кинематические платформы используются для важнейшего технологического процесса — тестирования и юстировки устройств.
Общий срок реализации проекта от согласования технического задания до пуско-наладки оборудования составил 4 месяца.
Перед инженерами компании ЭРСТВАК стоял ряд сложных задач и ряд ограничений в ходе проектирования и изготовления изделий:
- Одним из требований заказчика было обеспечение работы изделий как в нормальных условиях (комнатная температура и атмосферное давление), так и в условиях вакуума и пониженных температур.
По требованию заказчика, необходимо было разработать две кинематические платформы, которые обеспечивали бы перемещение по трем линейным координатам и вращение по трем координатам.
Инженерами компании было принято решение проектировать платформы параллельной структуры «гексапод» с шестью линейными электромеханическими приводами, соединенными в гексагональную форму, согласованную управляемыми блоками управления для 6-координатного позиционирования.
Преимуществом такой схемы является компактность конструкции, что было обусловлено так же очень ограниченным объёмом вакуумной камеры и ограниченной площадью технологической платформы, при этом масса и габариты полезной нагрузки заказчика были фиксированы.
- Другим важнейшим требованием заказчика была чувствительность и повторяемость линейного и углового перемещения с учетом полезных нагрузок платформ.
Инженерами нашей компании была проведена работа по кинематическим и силовым расчетам для обеспечения этих параметров.
erstvak.com/company/news/2018/postavili_i_zapustili_kinematicheskie_platformy_na_odno_iz_predpriyatiy_kosmicheskoy_otrasli_v_sankt/
Инженеры ERSTEVAK реализовали проект по индивидуальному ТЗ заказчика, для одной из ракетно-космических корпораций «Энергия».
Предприятие является лидером российского ракетно-космического сегмента, головной организацией по пилотируемым космическим системам. Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в не космических сферах. Назначение выпускаемой продукции и место, занимаемое предприятием в мире, определяет чрезвычайно высокие требования к надежности и уровню выпускаемой продукции.
Предназначение термовакуумной установки.
Термовакуумная установка предназначена для контроля герметичности электро-, пневмо-, гидроклапанов, блоков клапанов, редукторов, вентилей, разъемных соединений и других агрегатов автоматики пневмогидросистем методом «вакуумирования».
http://erstvak.com/compan...kosmicheskoy_korporatsii/
Компания ООО «ЭРСТВАК» осуществила поставку и установку камеры моделирования космического пространства для Самарского Государственного Аэрокосмического Университета («Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»).
Установка обладает полностью безмасляной системой откачки и автоматизированной системой управления.
Конструктивное исполнение вакуумной камеры.
- Вертикальная трехсекционная вакуумная камера с предусмотренными креплениями для возможности установки азотных экранов.
- За счет трехсекционной конструкции камеру можно как увеличить в объеме за счет дополнительных секций, так и уменьшить.
- Внутренний диаметр 1500мм, высота 2000мм.
- Камера оборудована съемной крышкой.
- В камере установлен монтажный стол грузоподъемностью 200 кг и укомплектованный термоплитой, стол вращается внутри камеры вместе с объектом.
- Рабочее давление в камере 10-6мбар.
- На корпусе камеры установлена фланцы для подключения технологического оборудования для проведения испытаний над объектом, а также смотровое окно.
- В качестве откачной системы используется форвакуумный насос сухой винтовой Leybold Dryvac DV 450 (Германия) и высоковакуумный криоадсборционный насос GVT HPM50Q (Ю. Корея).
- Система полностью автоматизирована.
- Контроль осуществляется с помощью шкафа автоматизированного управления на базе PLC контроллера Siemens Simatic S7 и Touch Screen дисплея.
- В состав установки входят автономная система подачи сжатого воздуха и охлаждающей воды.
- Тем самым для обеспечения работы установки требуется только подвод электропитания.
- Все средства измерения, входящие в состав установки внесены в реестр средств измерения РФ.
erstvak.com/company/news/2018/ustanovka_imitatsii_kosmicheskogo_prostranstva_erstevak/
Предприятие Заказчика является лидером в производстве российской оптикоэлектроники для систем ориентации и навигации космических аппаратов. Камеры предназначены для испытаний в условиях повышенной и пониженной температуры и влажности, так же резкой смены температуры (термоудар).
Преимущества:
- Поставка сложного многоцелевого испытательного комплекса по Техническому Заданию Заказчика.
- Создание единого рабочего места оператора для управления комплексом дистанционно с ПК.
Комплект товара и услуг:
- Камера тепла-холода-влаги EVCLIM-KTXВ-340-D-M.
- Камера тепла-холода-влаги с ускоренными режимами нагрева и охлаждения EVCLIM-KTXB-600-D-M15.
- Камера тепла-холода-влаги EVCLIM-KTXB-1500-D-M.
- Камера термоудара EVCLIM-KTУ-320.
- Метрологическая аттестация испытательного комплекса по ГОСТ РВ 0008-002-2013.
- Пуско-наладка.
- Обучение персонала.
- Организация доставки.
- Послепродажное обслуживание.
erstvak.com/company/news/2018/odno_iz_predpriyatiy_gk_roskosmos_stalo_obladatelem_4_klimaticheskikh_kamer_erstevak/
- Великоросс
- 09.12.201812:15
- 0