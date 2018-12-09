Открыта автотрасса «Южный обход Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»

В Калуге на 21 километр дороги стало больше. Открыта одна из самых масштабных строек региона — Южный обход Калуги. Это четырёхполосная трасса в объезд города и новый мост через реку Оку. Стоимость Южного обхода Калуги — почти 11,5 млрд рублей. Финансировали целиком из федерального бюджета.

Ввод обхода в эксплуатацию снизит нагрузку на уличную сеть Калуги за счёт вывода за пределы города 7,1 млн тонн грузоперевозок или 80% всех транзитных грузов.

Комплекс работ по строительству обхода включал в себя строительство 21,2 км автомобильной дороги категории I-б; строительство трех новых и реконструкцию одной существующей разноуровневых транспортной развязок; строительство 8 путепроводов протяженностью 769 пог. м; реконструкцию 8,9 км участков федеральных автомобильных дорог; строительство моста через р. Оку длиной 649,35 пог. м.

Автомобильная дорога на всем протяжении имеет четыре полосы движения с шириной каждой полосы 3,75 м. Верхний слой покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем.

Участник строительства Денис Бурцев рассказывает: «Действительно огромный колоссальный проект для меня, очень серьёзный в плане масштабов. Работы было много, она была интересная. Жалко, что она заканчивается».

По традиции первой на прочность новую дорогу проверяет тяжелая техника. Более 20-ти грузовиков отправляются в путь после условного сигнала. Переворачивание запрещающего знака на разрешающий движение. Это уже традиция, именно так открывают все важные транспортные артерии региона.

Эта стройка велась с 2015-го года. 21 километр автодороги и долгожданный для Калуги третий мост через Оку. Появилось и три новые развязки, четвёртую-реконструировали. Несмотря на то, что объект сдали в срок, не обошлось при строительстве и без сложностей, рассказывает водитель самосвала Вениамин Морозов.

— Вот Рождественские пруды. Много было тут трудностей. Эти грунтовые воды, все эти ключи, грунт влажный, но как видите, подушка сделана хорошо. Все в соответствии с требованиями.

Южный обход соединил три федеральные автодороги: М3 «Украина», Р-132 и Р-92. Трасса важная не только для всего центрального федерального округа, но и для самой Калуги. За пределы города выводят как минимум 7 миллионов тонн грузоперевозок. А это 80% всех транзитных грузов.