ЭЛСИБ изготовил новый тип турбогенератора для ПАО «КОКС»

В рамках проекта расширения конденсационной электростанции для собственных нужд ПАО «КОКС» новосибирский завод ЭЛСИБ изготовил новый турбогенератор мощностью 12МВт.

После успешных стендовых испытаний 5 декабря состоялась отгрузка турбогенератора в г. Кемерово в комплекте с бесщеточной системой возбуждения (КБСВ).

Ввод оборудования планируется на второй квартал 2019 года. Поставщик паровой турбины — ОАО «Калужский турбинный завод». Данный турбогенератор является новой номенклатурной единицей и обладает высокими технико-экономическими показателями в своем классе. Он будет востребован в области распределенной энергетики, а также для замены генераторов, отработавших нормативный срок.