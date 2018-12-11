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Производство

ЭЛСИБ изготовил новый тип турбогенератора для ПАО «КОКС»

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В рамках проекта расширения конденсационной электростанции для собственных нужд ПАО «КОКС» новосибирский завод ЭЛСИБ изготовил новый турбогенератор мощностью 12МВт.

После успешных стендовых испытаний 5 декабря состоялась отгрузка турбогенератора в г. Кемерово в комплекте с бесщеточной системой возбуждения (КБСВ).

Ввод оборудования планируется на второй квартал 2019 года. Поставщик паровой турбины — ОАО «Калужский турбинный завод». Данный турбогенератор является новой номенклатурной единицей и обладает высокими технико-экономическими показателями в своем классе. Он будет востребован в области распределенной энергетики, а также для замены генераторов, отработавших нормативный срок.

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https://www.eprussia.ru/news/base/2018/4088775.htm

машиностроение
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