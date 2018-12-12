Строительство цеха для ремонта оборудования новых атомных ледоколов завершено

Компания «Атомфлот» завершила строительство докового цеха для ремонта и профилактики оборудования действующих и создаваемых новых атомных ледоколов. Инвестиции в проект составили порядка 500 млн рублей, сообщил ТАСС во вторник директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбенян.

«Цех построен за собственные средства „Атомфлота“, это почти 500 млн рублей, здесь будет ремонтироваться оборудование как действующих, так и строящихся ледоколов», — сказал Дарбенян.

Решение о строительстве цеха было принято в 2011 году, после банкротства Мурманского судоремонтного завода, мощности которого ранее использовались для ремонта оборудования ледоколов.

Дарбенян отметил, что цех оснащен оборудованием китайского производства, поскольку отечественных аналогов сейчас не существует. «Мы выбрали китайского производителя, оборудование высокого качества», — сказал он.

Представитель «Атомфлота» пояснил, что мощности цеха позволят использовать его и для обслуживания проектируемого на данный момент ледокола «Лидер». «Вал может иметь вес до 70 тонн, для работы с ним в цехе есть две крановые балки грузоподъемностью по 50 тонн, приобретен специальный тягач, который сможет доставить вал от дока в цех», — отметил Дарбенян.

В рамках программы обновления атомного ледокольного флота на ООО «Балтийский завод — Судостроение» продолжается строительство универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. В сентябре 2017 года на воду был спущен первый серийный УАЛ «Сибирь». Продолжаются работы по проектированию ледокола-гиганта «Лидер»