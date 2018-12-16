Машиностроительный завод «Армалит» модернизирует производство

Петербургский машиностроительный завод «Армалит», поставляющий трубопроводную арматуру для судостроения, атомной и нефтегазовой отраслей, за десятилетие с 2008 по 2018 год потратил 2 млрд рублей из собственных средств на модернизацию производства. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил генеральный директор предприятия Александр Кузнецов.

Вложения позволили запустить опытное производство трубопроводной арматуры, участок наплавки и сварки, обновить станочный парк в модельном, инструментальном и механосборочном цехах. Также переоснащению подверглась центральная заводская лаборатория, усовершенствованы испытательная и исследовательская базы предприятия.

«В мае 2018 года был открыт цех № 42 по производству нового типа трубопроводной арматуры — трехэксцентриковых дисковых затворов. Сейчас „Армалит“ — единственный производитель в России, кто делает такую продукцию с герметичностью класса „А“ в обе стороны потока», — рассказал журналистам Александр Кузнецов.

Высокопроизводительный обрабатывающий центр HN80D-II-FC производства NIIGATA (Япония) был приобретен специально для открывшегося цеха по производству трехэксцентриковых дисковых затворов, которые используются в нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Пусконаладка центра была произведена в августе этого года.

Станок HN80D-II-FC является многофункциональным и позволяет выполнять сверлильные, фрезерные, расточные, токарные и шлифовальные операции на изделиях с большими габаритами, изготовленных из различных материалов. Широкий спектр возможностей, а также высокая степень точности и чистоты обработки детали позволяют сократить затраты на проведение последующей слесарной обработки.



Установка для размерной настройки режущего инструмента EZset420

© armalit1.ru

Установка EZset420 дает возможность настраивать быстросменный и взаимозаменяемый инструмент с точностью — 0,0025…0,001 мм, сократить время на его замену и наладку, уменьшить простой из-за смены инструментов, что позволит увеличить производительность станков, а также обеспечить максимальное соответствие размеров обрабатываемой поверхности требуемым технологическим параметрам.

Сейчас производство «Армалита» включает в себя более 500 единиц оборудования, в том числе более 70 обрабатывающих центров с числовым программным управлением и 16 испытательных стендов.

«Новые станки повысили производительность труда в 3-7 раз в зависимости от конкретного участка. Улучшилось и качество выполненных работ, сократились сроки изготовления продукции. Это позволило поставить на производство новые типоряды изделий.

В настоящий момент разрабатывается проект модернизации литейного производства и участка финишных операций, проектируется новая роботизированная линия по изготовлению шаровых кранов.

Активно осваиваются новые высокотехнологичные материалы: титановые и медные сплавы, суперсплавы, карбиды и керамика», — добавил главный инженер завода Михаил Смаковский.

Численность сотрудников завода «Армалит» — выросла за период с 2003 по 2018 год на 120%. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной 140-летию предприятия, рассказала директор по персоналу Елена Веденская.

В 2003 году на «Армалите» трудились 515 человек, в 2018 году на работу был принят 1250-й рабочий. «Средний возраст сотрудников „Армалита“ сегодня составляет 43 года, на заводе трудоустроены более 500 человек до 35 лет, а это — больше половины людей, занятых в производстве. Мы очень гордимся, что можем достойно вознаградить труд наших сотрудников. За последние четыре года средняя зарплата выросла на 36%", — рассказала журналистам Веденская.

Набор сотрудников предприятие планирует продолжить и в 2019 году. Ставку отдел кадров „Армалита“ делает не на поиск, а на „выращивание“ кадров. „Завод активно сотрудничает с учебными заведениями Санкт-Петербурга — „Военмехом“, „Корабелкой“ (СПбГМТУ), Петровским колледжем, Политехническим университетом. Ежегодно порядка 50 студентов проходят практику на заводе, получают новый опыт, обучаются тонкостям профессии“, — добавила директор по персоналу.

В рамках приоритетной федеральной программы „Повышение производительности труда и поддержки занятости“ на предприятии вводятся новые стандарты по отранизации труда. Реализуются мероприятия по оптимизации производства и повышению производительности труда. На текущий момент ведутся работы по усовершенствованию рабочих мест сборочного и механообрабатывающих цехов, а также заготовительного участка. В рамках проводимых улучшений был введен лист решения проблем, разработаны и внедрены визуализированные стандарты организации рабочего места и обслуживания оборудования. Отрабатывается процедура комплектной подачи на сборку и разрабатывается программный модуль планирования. С момента начала проекта средний выпуск продукции увеличился на 75%.



Помимо удобного расположения инструментов, на рабочих местах теперь присутствуют визуализированные стандарты организации рабочего пространства и обслуживания оборудования

© armalit1.ru



Для визуализации создаются различные план-графики отражающие состояния этапов реализации проекта, выявленные проблемы, разработанные документы и другое.

© armalit1.ru

Справка

„Армалит“ — машиностроительный завод полного цикла, где изделия проектируются и изготавливаются от этапа отливки заготовок до покрытия под требования военной приемки. Сегодня номенклатура выпускаемой на предприятии продукции включает более 20000 изделий.

Около 80% заказов завода по линии судовой арматуры приходится на контракты по ГОЗ. Предприятие поставляет продукцию конструкторским бюро „Малахит“, „Рубин“, „Алмаз“, „Айсберг“, „Северному ПКБ“, а также строящим военные корабли верфям — „Севмашу“ и „Звездочке“, „Янтарю“, „Северной верфи“, „Адмиралтейским верфям“ и другим предприятиям морского ВПК.

Комплектующие производства „Армалита“ установлены, в частности, на тральщиках проекта 12700, МРК проектов „Каракурт“ и „Буян-М“, атомных подлодках проектов „Ясень“ и „Борей“, ДЭПЛ проекта 636.3, фрегате проекта 22350 „Адмирал Касатонов“.

"Армалит» осваивает и новые рынки: АЭС, нефтехимию, ж/д, общепром и другие.

Выручка «Армалита» в 2018 году превысила 4 млрд рублей.