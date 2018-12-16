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Судостроение и судоходство

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» прибыла в Калининград

  •  © Фото из открытых источников

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» прибыла в Калининград.

Объем хранения СПГ на «Маршале Василевском» составляет не менее 170 тыс. куб. м, максимальная производительность испарителя СПГ — 13,2 млн куб. м газа в сутки. Планируется, что ПРГУ «Маршал Василевский» в едином комплексе с подземным хранилищем газа повысит надежность энергетического комплекса и газоснабжения Калининградской области.

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спг , судно маршал василевский
  • Нет аватара alex1664
    16.12.1815:40:12

    Интересно. у него есть конверсионные возможности. Например просто транспортировка СПГ. Так то область снабжается по трубопроводам через прибалтику. А завод СПГ в Выборге работает на малые партии и бункеровку «зеленых» судов на Балтике.

    А вот в случае споров по транзиту и тарифам через «тигрят», все заработает просто замечательно.

    #1093218
    • Нет аватара kops
      16.12.1815:45:59

      Так он же и доставил СПГ из Сингапура по 360 $ за 1000 куб.м.![ссылки отключены]?from=newsfeed

      #1093220
      • Нет аватара kops
        16.12.1815:47:24

        Импортозаместители, блин!

        #1093222
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