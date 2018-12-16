Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» прибыла в Калининград
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» прибыла в Калининград.
Объем хранения СПГ на «Маршале Василевском» составляет не менее 170 тыс. куб. м, максимальная производительность испарителя СПГ — 13,2 млн куб. м газа в сутки. Планируется, что ПРГУ «Маршал Василевский» в едином комплексе с подземным хранилищем газа повысит надежность энергетического комплекса и газоснабжения Калининградской области.
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- Всеволод Воробьёв
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