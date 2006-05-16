Подписан приемный акт на корвет «Громкий»

В среду состоялось подписание акта приема-передачи корвета «Громкий» проекта 20380 между представителями ПАО «Амурский судостроительный завод» и ВМФ. Поднятие флага запланировано на 25 декабря.

«Передача корвета „Громкий“ ВМФ РФ с зачислением в боевой состав Тихоокеанского флота планируется на 25-26 декабря. В этот день будет зачитан приказ главнокомандующего и поднят флаг, что и будет означать передачу корабля флоту», — сообщил РИА Новости в среду представитель Амурского судостроительного завода.

«Громкий» является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.

Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Серия:

ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Зав. № 1001 — заложен 21.12.01 — спущен16.05.06 — передан 14.11.07 — «Стерегущий»

Зав. № 1002 — заложен 20.05.03 — спущен31.03.10 — передан 14.10.11 — «Сообразительный»

Зав. № 1003 — заложен 27.07.05 — спущен15.04.11 — передан 16.05.13 — «Бойкий»

Зав. № 1004 — заложен 10.11.06 — спущен30.05.12 — передан 18.07.14 — «Стойкий»

Зав. № 1007 — заложен 20.02.15 — «Ретивый»

Зав. № 1008 — заложен 20.02.15 — «Строгий»

ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)

Зав. № 2101 — заложен 30.06.06 — спущен 08.2015 — передан 20.07.17 — «Совершенный»

Зав. № 2102 — заложен 20.04.12 — «Громкий» — спущен 28.07.17

Зав. № 2103 — заложен 22.07.15 — «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»