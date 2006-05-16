Подписан приемный акт на корвет «Громкий»
В среду состоялось подписание акта приема-передачи корвета «Громкий» проекта 20380 между представителями ПАО «Амурский судостроительный завод» и ВМФ. Поднятие флага запланировано на 25 декабря.
«Передача корвета „Громкий“ ВМФ РФ с зачислением в боевой состав Тихоокеанского флота планируется на 25-26 декабря. В этот день будет зачитан приказ главнокомандующего и поднят флаг, что и будет означать передачу корабля флоту», — сообщил РИА Новости в среду представитель Амурского судостроительного завода.
«Громкий» является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.
Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Серия:
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Зав. № 1001 — заложен
Зав. № 1002 — заложен
Зав. № 1003 — заложен
Зав. № 1004 — заложен
Зав. № 1007 — заложен
Зав. № 1008 — заложен
ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)
Зав. № 2101 — заложен
Зав. № 2102 — заложен
Зав. № 2103 — заложен
Зав. № 2104 — заложен
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- Максим Алпеев
- 20.12.201811:16
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