Казанский авиазавод начал производство первых модернизированных Ту-160

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова начал изготовление первых образцов модернизированного Ту-160 новой постройки, сообщил в четверг заместитель министра обороны России во время посещения предприятия."Сейчас уже идет изготовление первых образцов, оно началось. Безусловно, серийное производство будет в ближайшее время. Дождемся первого полета, выполнения опытно-конструкторских работ, дальше уже будет принято решение о серийных поставках", — сказал журналистам замминистра, отвечая на вопрос о возобновлении производства Ту-160.

Замминистра подчеркнул, что все работы идут в срок. «Работы ведутся, график есть, сроки выдерживаются. Здесь опасений на сегодня нет», — сказал замглавы военного ведомства. Также при посещении авиазавода замминистра проинспектировал реконструкцию производственных фондов. «Посмотрели предприятие, довольны результатом. Федеральная целевая программа в части реконструкции и обновления фондов тоже выполняется», — отметил замминистра. По его словам, КАЗ им. Горбунова сейчас — это «стабильно работающее предприятие, имеющее заказ на длительную перспективу». Замминистра ознакомился с ходом работ по ремонту с модернизацией находящихся на предприятии строевых Ту-22М3 и стратегических ракетоносцев Ту-160.

В завершение визита состоялось совещание, на котором замминистра, представители военного ведомства и специалисты авиазавода обсудили текущие вопросы выполнения гособоронзаказа.Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.