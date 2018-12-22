

Cоздан крупнейший в Европе промышленный кластер по производству отопительных приборов

© promvest.info

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» начал производство стальных панельных радиаторов отопления под брендом Royal Thermo. Новое предприятие вошло в структуру Промышленного кластера «ИКСЭл» в городе Киржач Владимирской области, где помимо отопительных приборов из стали выпускают алюминиевые и биметаллические радиаторы, тепловую технику и вентиляционное оборудование. Мощность нового завода — 1 200 000 приборов ежегодно, что позволит обеспечить не менее 25% внутреннего рынка стальных панельных радиаторов уже в 2019 году.

Объем инвестиций в проект превысил миллиард рублей, создано 150 новых рабочих мест, а уровень локализации производства составляет более 95%. На предприятии обеспечена полная автоматизация производства, внедрены системы менеджмента качества и экологического менеджмента. Вся продукция Royal Thermo успешно прошла процедуру обязательной сертификации и строго соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». Сертификационные испытания радиаторов Royal Thermo в специализированной авторитетной лаборатории «НИИ Сантехники» подтвердили достоверность заявленных производителем показателей теплоотдачи, герметичности, статической прочности, а также других технических параметров.

Выпуск стальных панельных радиаторов — стремительно развивающийся сегмент в отрасли отечественного производства отопительных приборов. Это общемировой тренд, а не только особенность российского рынка. Радиаторы данного типа постоянно расширяют свою рыночную нишу за счет оптимального сочетания параметров стоимости и теплоотдачи при современном дизайне.

С момента открытия промышленного кластера «ИКСЭл» в 2014 году холдинг «Русклимат» инвестировал свыше 5 миллиардов рублей в развитие высокотехнологичного производства климатического оборудования. Согласно «Национальному рейтингу технопарков России» кластер «ИКСЭл» занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по показателям производительности труда и эффективности экономической деятельности резидентов технопарка. По мнению руководства холдинга, комплексный подход к организации производства с охватом потребностей заказчиков в отопительных приборах всех современных и наиболее массовых сегментов позволит «Русклимату» в краткосрочной перспективе стать абсолютным лидером на рынке отопительных приборов Евразийского экономического союза. Справка: Торгово-производственный холдинг «Русклимат» — международная компания, концентрирующая опыт ведущих мировых производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна. Специализируется на производстве климатической и инженерной техники, оказании полного спектра профессиональных услуг в области проектирования, монтажа, поставки и сервисного обслуживания техники. На рынках России, стран СНГ и Балтии ТПХ «Русклимат» работает с 1996 года. Промышленная группа Royal Thermo специализируется на производстве продукции для систем отопления. За 16 лет присутствия на российском рынке реализовала более 30 млн. изделий.