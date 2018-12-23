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Спортивные объекты

В Красноярске после масштабной реконструкции открыли Дворец спорта им. Ивана Ярыгина

  •  © stolitca24.ru

В Красноярске после реконструкции открыли Дворец спорта им. Ярыгина. Он закрылся в сентября 2016 года. На ремонт понадобилось 1,5 млрд рублей.

С 21 по 25 декабря тут пройдут тестовые соревнования по керлингу, а потом юбилейный турнир Ивана Ярыгина по вольной борьбе.

Согласно проекту, должны были изменить планировку основных помещений, а также отремонтировать лифт, реконструировать и восстановить все спортивные и тренировочные залы, возвести новый блок для размещения силовых структур. Кроме того, планировалось устранить дефекты и повреждения существующего здания. Реконструкцией занималась компания «Монолитхолдинг». После пожара 8 мая этого года пришлось внести коррективы в проект. Напомним, площадь возгорания составила 250 кв.м. Сильно выгорели помещения внутри и трибуны. На тот момент «Монолитхолдинг» заявил, что реконструкция находилась на стадии завершения, объект был застрахован. Страховой дом ВСК выплатил авансовую часть компании-подрядчику. Размер выплату составил 100 млн. рублей, — сообщили в НГС. По сообщению директора Дворца спорта им. Ярыгина Сергея Володина, объект был сдан в срок, обозначенный губернатором и без срывов, к 30 декабря.

  •  © stolitca24.ru

  •  © stolitca24.ru

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http://stolitca24.ru/news/v-krasnoyarske-otkrylsya-obnovlennyy-dvorets-yarygina/

Красноярский край, спортивные объекты
  • Human RS Human RS
    23.12.1818:39:36

    Еще немного фото комплекса. Нетипичный облик сооружения символизирует старинную каравеллу: такой же тупой нос, выгнутые борта, круглые окна, как бойницы на батарейной палубе. Тем более на такие ассоциации наталкивает место расположения объекта — остров на волнах могучей сибирской реки Енисея. © Википедия

    •  © static.ngs.ru

    •  © static.ngs.ru

    •  © static.ngs.ru

    •  © static.ngs.ru

    •  © stolitca24.ru

    •  © stolitca24.ru

    •  © static.ngs.ru

    •  © 1line.info

    Отредактировано: Human RS~19:45 23.12.18
    #1094959
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