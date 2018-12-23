В Красноярске после масштабной реконструкции открыли Дворец спорта им. Ивана Ярыгина

В Красноярске после реконструкции открыли Дворец спорта им. Ярыгина. Он закрылся в сентября 2016 года. На ремонт понадобилось 1,5 млрд рублей.

С 21 по 25 декабря тут пройдут тестовые соревнования по керлингу, а потом юбилейный турнир Ивана Ярыгина по вольной борьбе.

Согласно проекту, должны были изменить планировку основных помещений, а также отремонтировать лифт, реконструировать и восстановить все спортивные и тренировочные залы, возвести новый блок для размещения силовых структур. Кроме того, планировалось устранить дефекты и повреждения существующего здания. Реконструкцией занималась компания «Монолитхолдинг». После пожара 8 мая этого года пришлось внести коррективы в проект. Напомним, площадь возгорания составила 250 кв.м. Сильно выгорели помещения внутри и трибуны. На тот момент «Монолитхолдинг» заявил, что реконструкция находилась на стадии завершения, объект был застрахован. Страховой дом ВСК выплатил авансовую часть компании-подрядчику. Размер выплату составил 100 млн. рублей, — сообщили в НГС. По сообщению директора Дворца спорта им. Ярыгина Сергея Володина, объект был сдан в срок, обозначенный губернатором и без срывов, к 30 декабря.