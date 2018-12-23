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Спортивные объекты

В брянском поселке Климово открыта новая ледовая арена

  •  © klimovo-avangard.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Климово построен по программе «Газпром-детям». Комплекс оснащен современным оборудованием, в нем имеется тренажерный зал и зал для гимнастики, комфортабельные раздевалки.

Благодаря позитивной динамике платежей региона за потребляемый газ в Брянской области строятся спортивные объекты по программе «Газпрома». Всего в регионе будет построено 12 объектов, в числе которых физкультурно-оздоровительные комплексы в Злынке, Новозыбкове, Стародубе, Трубчевске, Унече, Красной Горе, Новозыбкове, Трубчевске, поселке Локоть.

Открытие ФОКа — прекрасный подарок климовчанам к наступающему празднику. Первыми на лед арены вышла Ночная хоккейная лига. Сотоялся первый матч чемпионата. В ледовый бой вступили брянские команды «Партизан» и «Виктория».

  •  © klimovo-avangard.ru

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http://klimovo-avangard.ru/sport/2018/12/22/v-klimovo-otkrylsya-novyj-fizkulturno-ozdorovitelnyj-kompleks/

Брянская область, спортивные объекты
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