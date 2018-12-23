В брянском поселке Климово открыта новая ледовая арена

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Климово построен по программе «Газпром-детям». Комплекс оснащен современным оборудованием, в нем имеется тренажерный зал и зал для гимнастики, комфортабельные раздевалки.

Благодаря позитивной динамике платежей региона за потребляемый газ в Брянской области строятся спортивные объекты по программе «Газпрома». Всего в регионе будет построено 12 объектов, в числе которых физкультурно-оздоровительные комплексы в Злынке, Новозыбкове, Стародубе, Трубчевске, Унече, Красной Горе, Новозыбкове, Трубчевске, поселке Локоть.

Открытие ФОКа — прекрасный подарок климовчанам к наступающему празднику. Первыми на лед арены вышла Ночная хоккейная лига. Сотоялся первый матч чемпионата. В ледовый бой вступили брянские команды «Партизан» и «Виктория».