Благоустроенную набережную открыли в Горно-Алтайске

Благоустроенную набережную на берегу реки Майма открыли 23 декабря, в Горно-Алтайске.

В этом микрорайоне с населением в 4 тыс. человек в 2014 году от масштабного наводнения пострадал автомобильный мост, была затоплена прибрежная территория реки Майма. Сегодня здесь обустроена красивая, современная набережная, есть благоустроенные детские площадки, открыт комплекс уличных тренажеров. В этом же микрорайоне в рамках проекта ранее было обустроено место для семейного отдыха — Сквер семьи. Это «красная линия» города на берегу реки, где также уже завершаются берегоукрепительные работы после наводнения.

Горно-Алтайск уже второй год участвует в реализации программы по созданию комфортной городской среды. Эта общественная территория стала 19-й по счету, которую окрыли после проведения больших работ по благоустройству. Мы надеемся, что для жителей эта набережная станет замечательным местом, где можно встретиться, отдохнуть, хорошо провести время, заняться спортом.

На открытие собрались десятки жителей города, для маленьких детей прошел костюмированный праздник с конкурсами. По набережной можно было прокатиться на собачьей упряжке. После выступления официальных лиц праздник продолжился концертом.