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Города и сёла России

Благоустроенную набережную открыли в Горно-Алтайске

  •  © altai-republic.ru

Благоустроенную набережную на берегу реки Майма открыли 23 декабря, в Горно-Алтайске.

В этом микрорайоне с населением в 4 тыс. человек в 2014 году от масштабного наводнения пострадал автомобильный мост, была затоплена прибрежная территория реки Майма. Сегодня здесь обустроена красивая, современная набережная, есть благоустроенные детские площадки, открыт комплекс уличных тренажеров. В этом же микрорайоне в рамках проекта ранее было обустроено место для семейного отдыха — Сквер семьи. Это «красная линия» города на берегу реки, где также уже завершаются берегоукрепительные работы после наводнения.

  •  © altai-republic.ru

Горно-Алтайск уже второй год участвует в реализации программы по созданию комфортной городской среды. Эта общественная территория стала 19-й по счету, которую окрыли после проведения больших работ по благоустройству. Мы надеемся, что для жителей эта набережная станет замечательным местом, где можно встретиться, отдохнуть, хорошо провести время, заняться спортом.

  •  © altai-republic.ru

На открытие собрались десятки жителей города, для маленьких детей прошел костюмированный праздник с конкурсами. По набережной можно было прокатиться на собачьей упряжке. После выступления официальных лиц праздник продолжился концертом.

  •  © altai-republic.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

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Горный Алтай, благоустройство
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